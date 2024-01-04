Kuruluş Osman’a sürpriz isim! Bizans prensesi Maria geliyor

ATV ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’a sürpriz isim! Kuruluş Osman dizisine Bizans prensesi Maria geliyor. 10 Ocak çarşamba günü yeni bölümde katılacak olacak Maria karakterini canlandıracak isim belli oldu!
Kuruluş Osman’a bomba isim!
5 yıldır her çarşamba reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisine yeni karakter katıldı. 143. bölümüyle 10 Ocak çarşamba akşamı yayınlanacak diziye Bizans prensesi Maria katıldı!
5 sezondur ilgilyle izlenen diziye Bizans prensesi Maria rolüyle Çağıl Aydıner katıldı.
Çağıl Aydıner’in rolü belli oldu!
Genç oyuncu dizide Bizans prensesi Maria karakterini canlandıracak. Bu çarşamba dizide yer alacak Maria, rekor kıracak bir bölümle ekranda olacak. Evlendirilmek isteyen ve Roma’nın dirilişini engellemek için Osman bey ve ekibi prenses Maria almayı kafasına sokmuştur.
Çağıl Aydıner kimdir?
Dizilerin yeni genç oyuncusu Çağıl Aydıner, Serhat dizisinde Melisa rolüyle ekranlarda izledik. Broadway in İstanbul ve Vişne Bahçesi tiyatrolarıyla rol alan Aydıner, Serhat dizisiyle ekranlara gelmişti. Aydıner şimdilerde Kuruluş Osman dizsinde rol alacak.
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