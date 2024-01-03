Ne Gemiler Yaktım dizisi hayranlarına bir iyi bir kötü haber!

Show TV ekranlarında yayınlanan Ne Gemiler Yaktım hayranlarına bir iyi bir kötü haber! Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Ne Gemiler Yaktım dizisine kanaldan bir şans daha geldi. Ancak bu şansı iyi değerlendirmesi gerekiyor!

Ne Gemiler Yaktım hayranlarına bir iyi bir kötü haber!

Ay Yapımın çok güvendiği Show TV dizisi Ne Gemiler Yaktım dizisinde sürpriz değişiklik!

Altan Dönmez’in yönettiği, Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaristliği üstlendiği Devrim Özkan, Berk Hakman, Erkan Kolçak Köstendil ve Deniz Baysal başrollerinde yer aldığı dizinin günü değişti!

Ne Gemiler Yaktım pazar gününe alındı!

Kızıl Goncalar, Survivor, Eyyubi dizisi derken pazartesi günü adeta reyting şoku yaşayan Ne Gemiler Yaktım dizisi pazar gününe alındı. Özellikle muhteşem 4 başrolüyle büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi pazar günü bir şans daha bulacak.

Teşkilat ve Yargı var!

Survivor başlamasıyla bir çok dizi yavaş yavaş arenadan çekiliyor. Pazar akşamı Teşkilat ve Yargı dizilerinin yanına Survivor’da Ne Gemiler Yaktım dizisine rakip olacak. Pazar akşamı Ne Gemiler Yaktım dizisi son şansına çıkıyor!

Kötü haber pazar reyting almazsa final!

Bu pazar reytinglerine göre devam edip etmeyeceği merak edilen dizi için son şans. Hayranlarına kötü haber ise pazar günü reyting almazsa Ne Gemiler Yaktım dizisi final yapacak. Ne Gemiler Yaktım dizisi 7 Ocak pazar günü 5. bölümüyle ekranlara gelecek. Pazar günü reyting alamazsa 7. bölümde final yaparak ekran macerasını tamamlayacak.