Ne Gemiler Yaktım dizisi hayranlarına bir iyi bir kötü haber!

Show TV ekranlarında yayınlanan Ne Gemiler Yaktım hayranlarına bir iyi bir kötü haber! Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Ne Gemiler Yaktım dizisine kanaldan bir şans daha geldi. Ancak bu şansı iyi değerlendirmesi gerekiyor!
Ne Gemiler Yaktım hayranlarına bir iyi bir kötü haber!
Ay Yapımın çok güvendiği Show TV dizisi Ne Gemiler Yaktım dizisinde sürpriz değişiklik!
Altan Dönmez’in yönettiği, Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaristliği üstlendiği Devrim Özkan, Berk Hakman, Erkan Kolçak Köstendil ve Deniz Baysal başrollerinde yer aldığı dizinin günü değişti!
Ne Gemiler Yaktım pazar gününe alındı!
Kızıl Goncalar, Survivor, Eyyubi dizisi derken pazartesi günü adeta reyting şoku yaşayan Ne Gemiler Yaktım dizisi pazar gününe alındı. Özellikle muhteşem 4 başrolüyle büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi pazar günü bir şans daha bulacak.
Teşkilat ve Yargı var!
Survivor başlamasıyla bir çok dizi yavaş yavaş arenadan çekiliyor. Pazar akşamı Teşkilat ve Yargı dizilerinin yanına Survivor’da Ne Gemiler Yaktım dizisine rakip olacak. Pazar akşamı Ne Gemiler Yaktım dizisi son şansına çıkıyor!
Kötü haber pazar reyting almazsa final!
Bu pazar reytinglerine göre devam edip etmeyeceği merak edilen dizi için son şans. Hayranlarına kötü haber ise pazar günü reyting almazsa Ne Gemiler Yaktım dizisi final yapacak. Ne Gemiler Yaktım dizisi 7 Ocak pazar günü 5. bölümüyle ekranlara gelecek. Pazar günü reyting alamazsa 7. bölümde final yaparak ekran macerasını tamamlayacak.
İlgili Haberler
Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının ilk konuğu Acun Ilıcalı oldu. Tümer, ev konseptinde Hann Sahne’de çekilen programında her hafta birbirinden ünlü dostlarını ağırlayacak. Acun Ilıcalı, konuk olduğu Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le” de samimi açıklamalarda bulundu. Çeyrek Asırlık Dostluk İLGİLİ HABER Uluslararası 23 […]
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, “Giuseppe Verdi & Richard Wagner” Gala Konseri ile, 30 Mart 2024 günü Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverle buluşuyor… İtalyan operasının babası olarak bilinen Giuseppe Verdi ve Alman opera literatürünün en büyük bestecisi olarak anılan Richard Wagner’in tezatlıkları ve ortak noktalarının buluştuğu konserde, bu iki bestecinin şan […]
TV8’in fenomen yarışması Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor’da efsaneleşen yarışmacılardan Nagihan Karadere geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Survivor Nagihan’ın sağlık durumu merak konusu haline geldi. Acun Ilıcalı, Nagihan’ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Survivor Nagihan’ın diskalifiye olma ihtimali güçlendi! İşte detaylar… TV8’in izlenme rekorları kıran yarışması Survivor All […]
7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan, Türkiye’nin efsane sanatçılarından Barış Manço, aramızdan ayrılışının 25. yıl dönümünde Kadıköy’de anılacak. Anadolu Rock müziğinin duayen isimlerinden; şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço, vefatının 25. yıl dönümünde Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikle anılacak. “Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz” anma programı 1 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. […]