Hükümet Bey 20 Eylül’de vizyona giriyor

Yönetmenliğini ve senaristliğini Fatih Yıldırım yaptığı Yapımcılığını Oktay Türkan’ın üstlendiği Hükümet Bey filmi 20 Eylül’de sinemaseverlerle buluşuyor.
Hükümet Bey, her sokağında, her köşe başında tarihten izler taşıyan Şanlıurfa Halfeti’de çekildi. Şanlıurfa’nın bütün renklerini içinde barındıran film, beyazperde de sinemaseverlere buluşuyor.
Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “hükümet Bey” filminde Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş, Metin Keçeci, Cüneyt Özen, Tuğçe Kartal, Oğuz Yağcı, Zekeriya Karakaş, Elif Nil, Cem Sultan Karabulut, İzzet Çivril, Ferda Gülsüm Kaynar, Hülya Aydın, Nilgün Atılgan, Hande Gürak Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Yavuz Çetin, Ferdi Akarnur, Bülent Ergün gibi birçok başarılı oyuncu rol alıyor.
Filmin Konusu
Bir yönetmenin hayali olan ‘Cin Başka Peri Başka’ adlı korku filmini çekmek için çıktığı eğlenceli serüvenin anlatıldığı Hükümet Bey filminde yönetmen ve reji ekibinin köy yerinde yaşadığı eğlenceli olayları anlatıyor.
Yönetmen Mehmet, uzun süredir hayalini kurduğu filminin çekimleri için harekete geçer. Senaryosunu da yazdığı “Cin Başka Peri Başka” filminin, ekibin ve bütçenin kısıtlı olmasına rağmen çekimlerine başlamak için Urfa Halfeti’ye gider. Bölgede yaşayan ve üç eşi olan Hükümet Bey, çekimlere gelen oyuncu Fadile’ye platonik olarak aşıktır. Beklenmedik bir zamanda film çekimleri için köyüne gelen Fadile ile karşılaşan Hükmet, ona aşkını ilan eder. Dördüncü eş yapmaya hazırlanan Hükmet bu süreçte kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.
Künye
Yapım: Emircan Yapım
Yapımcı: Oktay Türkan
Yönetmen ve Senarist: Fatih Yıldırım
Görüntü yönetmeni: Ferhat Özyurt
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