“Mini web siteleri, Çin’de tanıtımın en kısa yoludur”

Çin’de yılda dört bine yakın irili ufaklı fuar düzenleniyor ve Türk firmaları da bunların önemli bir kısmına katılıyor. Bu noktada akıllara “Çin’de web sitesi olmayan Türk firmaları ürünlerini en kısa ve en etkili şekilde nasıl tanıtabilir?” sorusu geliyor.

İşte yanıtlar!

Pazar günü Şanghay’da sona eren 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na (CIIE) Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) koordinasyonuyla katılan Türk şirketleri özel dijital sayfalardan oluşan Çince mini web siteleriyle tanıtım yaptı. Siteleri kimin hazırladığını araştırınca bu işin arkasında şimdiye kadar yaklaşık 50 Türk firmasına Çince mini web sitesi hazırlayan girişimci Louk Luo olduğunu gördük.

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Louk, fuarlarda en etkili tanıtımın Çinli tüketicilerin yoğun olarak kullandığı sosyal medya kanallarında özel dijital sayfayı içeren mini web sitesi oluşturmaktan geçtiğini belirterek sistemi şöyle özetliyor: “Türk firmalarının bir mini web sitesine sahip olması, çöp kutusuna atılan pahalı kâğıt broşürlere yatırım yapmaktan kurtarıp, katıldıkları fuarlarda onlara büyük avantajlar sunuyor.”

Mini web sitelerinin Çinlilerin yoğun kullandığı WeChat, Weibo, Bilibili, Douyin (Tik Tok) gibi sosyal platformlarıyla entegre edilerek QR kodlarıyla paylaşılabilen dijital özel sayfalardan oluştuğunu hatırlatan Louk, “Fuar katılımcıları bu sayfalar aracılığıyla Türk şirketlerinin bilgileri ile tanıttıkları ürünlerinin ayrıntılarına kolaylıkla erişebiliyor. Türk markaları bu özel dijital sayfalarla Çin’de dikkat çekip, pratik ve profesyonel bir izlenim yaratabilir” diyor.

Çin’de web sitesi olmayan Türk şirketlerinin, hazırladıkları yerelleştirilmiş sayfalar aracılığıyla ürünlerini Çinli müşteriler için erişilebilir hale getirdiklerini vurgulayan Louk şöyle devam ediyor: “Sosyal medya kullanımı Çinli tüketicilerin günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Mini web siteleri Çin sosyal medya platformlarda atılan ilk adımı oluşturuyor. QR kodlu mini siteler, Türk markalarına geniş kitleye ulaşma imkânı sunuyor. CIIE’de hizmetlerimizden yararlanan birçok Türk şirketi, hizmetlerimizin Çin pazarlarındaki etkinliklerini önemli ölçüde artırdığını görüp diğer şirketlere tavsiye etti.”

Dijital tanıtım paketlerinin esnek olacak şekilde tasarlandığını, ücretinin hizmet seviyesine bağlı olarak değiştiğini hatırlatan Louk açıklamalarını şöyle noktalıyor: “Şirketlerin dijital sayfaları bir hafta gibi kısa sürede kurulabilir. Sayfalar, ticari fuarlara katılım öncesi veya katılım esnasında markalara verimli bir seçenek sunuyor. Maliyetler her müşterinin özel ihtiyaçlarına göre belirleniyor. Çeviri, araştırma ve tasarımı içeren tanıtım paketimizin fiyatı 150 dolardan başlayıp 300 dolara kadar çıkabiliyor. Tanıtımlarda Çin’de 3 milyonu aşkın takipçisi olan fenomen Chara’dan yararlanıyoruz, önümüzdeki dönemde EIBOT olarak bilinen robottan da yararlanmayı planlıyoruz.”