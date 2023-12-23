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Kadıköy Gazetesi

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Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı!

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Son dakika şarkıcı Atilla Taş tutuklandı.

Son dakika Atilla Taş tutuklandı!

Dün bir eğlence mekanında eşiyle birlikte gittiği eğlence mekanında sarhoş olan Atilla Taş, mekandakiler tarafından dışarı çıkarılmıştı. Alkolün etkisiyle mekan işletmeciyle kavga eden Taş, polis ekiplerin müdahele etmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı

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Atilla Taş, bu defa da polislere saldırmaya kalkınca gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Atilla Taş, tutuklanarka cezaevine gönderildi. Eşi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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berkay
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