İstanbul’da II. Mehmet Operası AKM sahnesinde

Gioachino Rossini’nin “II. Mehmet” Operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Rossini’nin en yenilikçi ve iddialı operası olarak değerlendirilen ve zengin bir orkestrasyona sahip olan eser, 28 Kasım, 30 Kasım, 21 Aralık ve 25 Aralık tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak. Bu muhteşem epik gösterinin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Romantik dönem opera literatürünün en önemli bestecilerinden biri olan Gioachino Rossini’nin müziği ve Cesare della Valle’nin librettosu ile Türklerle ilgili operalar içindeki en önemli yapıtlardan biri sayılan “II. Mehmet” Operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Rossini’nin en yenilikçi ve iddialı operası olarak değerlendirilen ve zengin bir orkestrasyona sahip olan eser, 28 Kasım, 30 Kasım, 21 Aralık ve 25 Aralık tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak. Bu muhteşem epik gösterinin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Prömiyeri 3 Aralık 1820 tarihinde Napoli’deki Teatro di San Carlo’da gerçekleşen iki perdelik opera, Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı olan, İstanbul’un fatihi Sultan II. Mehmet’in Venedik Cumhuriyeti hâkimiyetindeki Eğriboz (Negroponte) Adası’nın kuşatması (1470) sırasında âşık olduğu Anna’nın hikâyesini konu alır. Gerçek kimliğini bilmeden Fatih Sultan Mehmet’e âşık olan Venedikli Anna, babasına ve ülkesine olan sadakati ile Türk Sultanı Mehmet’e olan aşkı arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Özenle planlanmış ama bir o kadar da karmaşık dramatik yapısında siyasi entrika, komplo ve trajedi gibi melodram öğeleri taşıyan eserde, arka planında Venedik’in yer aldığı bir aşk hikayesi ve iki düşman arasındaki kahramanca çatışma öyküsü anlatılıyor.