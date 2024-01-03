Atatürk’e ve Fethi Sekin’e hakaret eden Moumad Shakorr kim? Yunus Bildirir Tutuklandı mı?

Zafer Partisi başkanı Ümit Özdağ, X adresinden yaptığı açıklamada, Atatürk ve şehit Fethi Sekin’in mezarına hakaretler savuran Moumad Shakorr’un tutuklanması gerektiğini ifade etti!

Ümit Özdağ duyurdu!

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Ümit Özdağ X adresinden, “Hesabın Kullanıcı Adı moumad.shakorr Cumhuriyet Savcıları devletimizin kurucusuna hakaret eden, şehidimize küfreden ve bir başka şehidimizin mezarına idrarını yapan bu mahluka. gerekeni yapacaktır.” açıklaması yaptı.

İnstagram’da paylaşım yapmaya başladı!

Twitter adresi askıya alınan Moumad Shakorr instagram adresinden paylaşım yapmaya devam ediyor.

Dünden beri instagram paylaşımlarından şehit Fethi Sekin’e hakaret ve mezarına terbiyesizlik yapan Shakorr’un abisinin gözaltına alındığı ancak kendisinin dışarda olduğunu duyurdu. Ümit Özdağ paylaşımı sonrası Moumad Shakorr’un da gözaltına alınması bekleniyor.

Moumad Shakorr kim?

Moumad Shakor isminde olan İstanbul’da yaşayan kişinin, Abdul Shakor’un kardeşi olduğu ve Shakor ailesi olarak kendini tanıttığı biliniyor.

4 video paylaşan Moumad Shakor’un Fethi Sekin videosu, şehit mezarına işemesi ve Atatürk’e defalarca küfür etmesiyle Türkiye tutuklanmasını bekliyor.

Gerçek bilgileri de ortaya çıktı! Atatürk’e hakaret eden şahsın Yunus Bildirir isminde olduğu ve Osmaniye’de yaşadığı öğrenildi. Şahsın 2003 doğumlu olduğu öğrenildi.