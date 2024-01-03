Fatih Altaylı’ya 7 ay hapis cezası!

Belediye 06 Nisan 2024

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen mazbatasını aldıktan sonra gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından görevine başladı. Törende görevini güvenli ellerden teslim aldığını vurgulayan Başkan Özmen, “Benim size çok özel bir teşekkürüm var, bu süreç başladığından beri çok güzel, barış içerisinde, saygı içerisinde, çok huzurlu, çok medeni bir süreç oldu. Bundan sonra da böyle olacağından […]