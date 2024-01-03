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Fatih Altaylı’ya 7 ay hapis cezası!

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Sabah saatlerinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın işaret ettiği gazeteci Fatih altaylı 7 ay hapis cezası aldı.

Gazetesi altylı, UltrAslan tribün lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası aldı.

İstanbul 22. asliye ceza mahkemesi, gazetesi Fatih altaylı’ya Galatasaray tribün lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçeyle 7 ay hapis cezası verdi.

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Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini de reddetti. İstinaf Mahkemesine gönderilen karar onaylanırsa Altaylı 7 ay hapis cezası kesinleşecek. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı onaylaması bekleniyor.

 

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berkay
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