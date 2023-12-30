85 Milyonu ilgilendiriyor! Kimliği ve ehliyeti olanlar dikkat

Ehliyet ile kimlik yenileme ücretleri değişiyor. Üstelik değişim yapacağınız son tarihe dikkat etmelisiniz.
Ehliyet ve kimlikle ilgili önemli bir yenileme süreci başladı. Nüfus müdürlüklerinde sıra bulmak zorlaşıyor. Teknolojik gelişmeler, kimlik ve ehliyet yenileme süreçlerini de etkiliyor. Özellikle çipli kimlik kartlarına geçiş ve sürücü belgelerinin güncellenmesi, bu süreçlerin önemini artırıyor. 2024 yılına girerken, vatandaşlar için güncellenen kimlik ve ehliyet yenileme bilgileri şu şekilde:
Ehliyet Yenilemeyenlere Güzel Haber
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Bu, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerini yenilemek için ek süre anlamına geliyor.
Kimlik Kartınızı Yenileyin!
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıldır. Bu sürenin bitimi sonrasında, vatandaşlar başvuru yaparak kimlik kartlarını yenileyebilirler. Kimlik kartı yenileme süreci 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.
Randevu ve Ücret Bilgileri
Kimlik ve ehliyet yenileme işlemleri için randevu almak gerekiyor. Randevular, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün randevu.nvi.gov.tr web portalı veya Alo 199 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden alınabiliyor. Randevu gününde, eski kimlik ve biyometrik vesikalık fotoğraf ile birlikte nüfus müdürlüklerine gidilerek işlemler tamamlanabilir.
2023 – 2024 Yılı İçin Güncellenen Ücretler:
Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ücret: 83 TL
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ücret: 83 TL
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL
Bu bilgiler, kimlik ve ehliyet yenileme süreçlerindeki güncel durumları ve detayları içeriyor. Vatandaşlar, bu bilgiler doğrultusunda gerekli işlemlerini planlayabilir ve güncellemeleri takip edebilirler. Bu süreçler, güvenlik ve teknolojik altyapının önemini yansıtan önemli adımlar olarak görülüyor. Vatandaşların bu süreçleri dikkatle takip etmeleri ve belirtilen tarihler içinde işlemlerini tamamlamaları öneriliyor.
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