Slot Siteleri

Slot Online

Slot Siteleri: Hayalleri Gerçekleştiriyor
Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel

85 Milyonu ilgilendiriyor! Kimliği ve ehliyeti olanlar dikkat

Yayınlanma:
ABONE OL

Ehliyet ile kimlik yenileme ücretleri değişiyor. Üstelik değişim yapacağınız son tarihe dikkat etmelisiniz.

Ehliyet ve kimlikle ilgili önemli bir yenileme süreci başladı. Nüfus müdürlüklerinde sıra bulmak zorlaşıyor. Teknolojik gelişmeler, kimlik ve ehliyet yenileme süreçlerini de etkiliyor. Özellikle çipli kimlik kartlarına geçiş ve sürücü belgelerinin güncellenmesi, bu süreçlerin önemini artırıyor. 2024 yılına girerken, vatandaşlar için güncellenen kimlik ve ehliyet yenileme bilgileri şu şekilde:

Ehliyet Yenilemeyenlere Güzel Haber

İLGİLİ HABER Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen görevine başladı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Bu, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerini yenilemek için ek süre anlamına geliyor.

Kimlik Kartınızı Yenileyin!

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıldır. Bu sürenin bitimi sonrasında, vatandaşlar başvuru yaparak kimlik kartlarını yenileyebilirler. Kimlik kartı yenileme süreci 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

Randevu ve Ücret Bilgileri

Kimlik ve ehliyet yenileme işlemleri için randevu almak gerekiyor. Randevular, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün randevu.nvi.gov.tr web portalı veya Alo 199 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden alınabiliyor. Randevu gününde, eski kimlik ve biyometrik vesikalık fotoğraf ile birlikte nüfus müdürlüklerine gidilerek işlemler tamamlanabilir.

2023 – 2024 Yılı İçin Güncellenen Ücretler:
Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ücret: 83 TL
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ücret: 83 TL
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL

Bu bilgiler, kimlik ve ehliyet yenileme süreçlerindeki güncel durumları ve detayları içeriyor. Vatandaşlar, bu bilgiler doğrultusunda gerekli işlemlerini planlayabilir ve güncellemeleri takip edebilirler. Bu süreçler, güvenlik ve teknolojik altyapının önemini yansıtan önemli adımlar olarak görülüyor. Vatandaşların bu süreçleri dikkatle takip etmeleri ve belirtilen tarihler içinde işlemlerini tamamlamaları öneriliyor.

author avatar
berkay
See Full Bio

İlgili Haberler

Ataşehir
06 Nisan 2024
Ataşehir’de yeni belediye başkanı Onursal Adıgüzel göreve başladı..

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde, Ataşehirli seçmenlerin yüzde 56.39 oranında oyunu alan Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Onursal Adıgüzel, Ataşehir Belediyesi’nin yeni Başkanı oldu. 2009 yılında kurulan ilçenin 4. dönem Belediye Başkanı olarak görevini yapacak olan Onursal Adıgüzel, Ataşehir’deki seçimi en yakın rakibinden 52 bin 722 oy fazla alarak kazandı. 139 bin 009 oy alarak […]

Basında Kadıköy
05 Nisan 2024
Seçim bitti AK Parti İftar çadırı kaldırıldı, yeni Başkan Kösedağ hemen aynı yere çadır kurdurdu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un seçim çalışmaları kapsamında Kadıköy Rıhtım’da kurduğu iftar çadırı, seçimden hemen sonra kaldırıldı. Kadıköy Belediyesi de yeni başkan Mesut Kösedağı’nın talimatıyla aynı bölgeye iftar çadırı kurdu. Kösedağı, “Birçok mahallemizde iftar çadırlarımız hali hazırda mevcut. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, vatandaşımızı sadece seçime kadar sevmiyoruz. Biz herhangi bir […]

Çocuk
05 Nisan 2024
Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivalinde farklı ülkelerden çocuklar İstanbul’da olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından yine Türk ve dünya çocuklarının bir araya geleceği bir etkinlikle kutlanıyor! 19-25 Nisan 2024 tarihleri arasında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, dünya genelinde 16 ülkeden çocuk halk dansları topluluğunu İstanbul’da ağırlayacak. Şehrin 11 farklı […]

Basında Kadıköy
04 Nisan 2024
İSTANBUL’DA EN YÜKSEK OY ORANIYLA SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul’un ilçeleri arasında en yüksek oy oranıyla seçilen belediye başkanı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tarihi bir başarıya imza attığı seçimlerde yüzde 68,78 oy oranıyla Kadıköy’ün yeni belediye başkanı seçilen Mesut Kösedağı, mazbatasını alarak göreve başladı. Kadıköy, 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP’nin oylarını arttırarak en yüksek […]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırmanızı istiyorum

01 – 07 Nisan 2024 Astroloji haftalık yorum: 03 Nisan Merkür Dikkat, 05 Nisan Haftanın EN Yoğun Günü!

01 – 07 Nisan 2024 Astroloji haftalık yorum: 03 Nisan Merkür Dikkat, 05 Nisan Haftanın EN Yoğun Günü!

Acun Ilıcalı, Saba Tümer’e açıkladı; “Başarı Hikayelerinin Önünde Hep Batma Var”

Snowboard’un harika çocuğu Dağhan Güler Türkiye şampiyonu

EZBERCİ EĞİTİM