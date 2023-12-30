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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin “Yeni Yıl Konserleri” Başladı

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İDOB; Orkestra, koro ve solist sanatçılarının sahnede olduğu konserde; dünya opera repertuvarının sevilen opera, operetlerinden bölümler ve yine sevilen marşlar, polkalar seslendirildi…

Rossini’nin ‘Guillaume Tell’, La Cenerentola(Külkedisi), Il Barbiere di Siviglia (Sevil Berberi); Bizet’nin Les Pêcheurs de Perles (İnci Avcısı); Dvořák’ın Rusalka; Donizetti’nin La Fille du Régiment (Alayın Kızı); Lehár’ın Die Lustige Witwe (Şen Dul), Giuditta; Strauss’un Die Fledermaus (Yarasa); Offenbach’ın La Belle Hélène (Güzel Helen); Kálmán’ın Die Csárdásfürstin (Çardaş Prensesi) eserlerinden aryalar ve sürpriz parçalar ile unutulmaz bir şölen sunuldu…

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı  İbrahim Yazıcı’nın yönettiği konserde, İDOB Korosu’nu ise Volkan Akkoç yönetti.

Konserlerde solistler; Esra Abacioğlu Akcan, Nazlı Deniz Süren,Nesrin Gönüldağ,  Barbora Hitay, Burak Dabakoğlu ve Burak Kul sahnedeydiler.

Yeni Yıl Konseleri; 30 Aralık 2023 tarihinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde; 2 Ocak 2024 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi – Tiyatro Sahnesi’nde  seyirciler ile buluşmaya devam edecek.

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Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin
kadıköy
sanatseverler
Yeni Yıl Konserleri

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