İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin “Yeni Yıl Konserleri” Başladı

İDOB; Orkestra, koro ve solist sanatçılarının sahnede olduğu konserde; dünya opera repertuvarının sevilen opera, operetlerinden bölümler ve yine sevilen marşlar, polkalar seslendirildi…
Rossini’nin ‘Guillaume Tell’, La Cenerentola(Külkedisi), Il Barbiere di Siviglia (Sevil Berberi); Bizet’nin Les Pêcheurs de Perles (İnci Avcısı); Dvořák’ın Rusalka; Donizetti’nin La Fille du Régiment (Alayın Kızı); Lehár’ın Die Lustige Witwe (Şen Dul), Giuditta; Strauss’un Die Fledermaus (Yarasa); Offenbach’ın La Belle Hélène (Güzel Helen); Kálmán’ın Die Csárdásfürstin (Çardaş Prensesi) eserlerinden aryalar ve sürpriz parçalar ile unutulmaz bir şölen sunuldu…
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı’nın yönettiği konserde, İDOB Korosu’nu ise Volkan Akkoç yönetti.
Konserlerde solistler; Esra Abacioğlu Akcan, Nazlı Deniz Süren,Nesrin Gönüldağ, Barbora Hitay, Burak Dabakoğlu ve Burak Kul sahnedeydiler.
Yeni Yıl Konseleri; 30 Aralık 2023 tarihinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde; 2 Ocak 2024 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi – Tiyatro Sahnesi’nde seyirciler ile buluşmaya devam edecek.
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