Sağlam bir kar için tarih verdi! O tarihten önce kar yok!

Başta İstanbul olmak üzere Meteoroloji genel müdürlüğü bu haftanın mevsim normellerinin çok üzerinde sıcak olacağını duyurmuştu. İstanbul’da yazdan kalma bir havayla günü tamamladı. Ancak uzmanlar kar için tarih verdi. Hemde sağlam kar yağacak duyurusuyla Meteroloji Genel Müdürlüğü çalışanı kar haberini verdi.

Kar ne zaman yağacak sorusu cevaplandı!

Türkiye Afrika üzerinden gelen lodoslu sıcak havanın etkisine girdi. Yazdan yada ilkbahardan kalma bir havayla gün bitti. Mevsim normellerin en az 10 derece üzerinde olan gün sonrası sıcaklık 20 dereceleri gördü. Yurdun tüm bölgeleri için 7-9 gün daha hava sıcaklığı yüksek olacağı ifade edildi.

Hal böyle olunca milyonlarca kış aşığı ve kar bekleyenler kar ne zaman sorularını sıklıkla sordu. Peki kar ne zaman yağacak? Bu kış nasıl geçecek belli oldu.

Sağlam kar yağışı tarihi geldi!

Sağlam bir kar için Meteoroloji duyurdu. Başta İstanbul, Ankara olmak üzere megakentlerde 7-8 Ocak 2024 tarihine kadar kar yağışı beklenmiyor. Ancak bu kış çok sağlam bir kar bekleniyor. O kar için de tarih belli oldu.

Yılın en sağlam karı 10-12 Ocak’ta!

Meteoroloji genel müdürlüğü megakentler için 10-12 Ocak’ta kar beklentisini ifade etti. Ancak büyük sağlam kar yağışı için 12 Ocak 2024 tarihini işaret etti.