Bolu’da deprem oldu 26 Aralık son depremler vatandaşı tedirgin etti!

Son dakika Bolu’da deprem oldu! Bolu’da 26 Aralık salı günü deprem meydana geldi. Bolu depremi Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu. Bolu’da depremin şiddeti açıklandı!

Bolu’da deprem 26 Aralık!

Bolu’da 21.40’ta deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Bolu depremini şiddetini 2.7 olarak açıkladı. Deprem birçok vatandaş tarafından hissedildi.

Bolu’da depremin şiddeti vatandaşları daha şiddetli bir deprem bekliyordu. Hemen hemen tüm bolu’nun hissettiği deprem tedirginlik yarattı. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladığı gibi depremin şiddeti 2.7 olarak duyuruldu.