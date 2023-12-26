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Kadıköy Gazetesi

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Kadıköy Neşe sokakta bir bina çöktü!

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Son dakika İstanbul Kadıköy’de bir bina çöktü! Çöken binanın içerisinde iki kişinin olduğu olayda ekipler arama çalışmasını başlattı.

1 işçi kurtarıldı!

Son dakika Kadıköy’de çöken binanın enkazından 1 işçi kurtarıldı. Diğer enkazda kalan kişi için çalışmalar sürüyor.

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Kadıköy Neşe Sokak’ta bina çöktü!

Kadıköy Neşe sokak’ta bir bina çöktü. İstanbul İtfaiyesi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kadıköy’de bina neden çöktü!

Henüz binanın neden çöktüğününe dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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berkay
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