Erzincan’da okullar tatil edildi mi? 25 Aralık Erzincan’da okullar var mı? Erzincan Valiliği son dakika

Erzincan’da okullar tatil edildi mi? Erzincan’da 25 Aralık 2023 pazartesi okullar var mı? Erzincan Valiliği kar tatili duyurusu yaptı mı? Son dakika Erzincan’da okullar tatil mi?

Son dakika Erzincan’da okullar tatil mi?

Erzincan Valiliği 25 Aralık 2023 pazartesi okullar tatil edildi mi? Erzincan’da kar tatili var mı sorusu merak ediliyor. Erzincan’da okullar şu an için Valilik tarafından sadece 1 ilçede okullar tatil edildi. Şehir merkezi ve diğer ilçelerde okullar tatil edilmedi.

Erzincan’da okullar tatil mi? 25 Aralık 2023

Erzincan’da şu an için sadece bir ilçede okullar tatil edildi. Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle, gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, 25.12.2023 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personellerimiz de 25 Aralık 2023 tarihinde idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Erzincan Valiliği kar tatili açıklaması var mı?

Erzincan Valiliğinden kar tatili açıklaması henüz yapılmadı. Öğrenciler Vali Hamza Aydoğdu’ya okulların tatil olması için yazıyor. Ancak Erzincan Valiliği ve vali Hamza Aydoğdu henüz resmi kar tatili açıklaması yapmadı.

Erzincan’da 25 Aralık pazartesi günü Refahiye’de okullar tatil.