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Meteoroloji 21 ile kar uyarısı! 10 il 25 Aralık pazartesi kar tatili bekliyor

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Meteoroloji 21 ile son dakika kar, fırtına ve yağmur uyarısı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 il için uyarı yaptı. Meteoroloji uyarı sonrası 10 ilde 25 Aralık pazartesi kar tatili haberi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 il için sarı alarm uyarısı verdi. Toplam 10 il kar tatili haberi bekliyor. 25 Aralık pazartesi okullar tatil edildi mi? Hangi illerde okulların tatil olması bekleniyor?

Meteoroloji Kastamonu, Kars, Van, Muş ve Hakkari için 1 1,5 metre kar nedeniyle yolların ulaşıma kapanması öğrencilere kar tatili haberi var mı sorusuna yanıt arıyor.

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21 Kente sarı uyarı verildi!

Meteoroloji bu gece için Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Muş, Rize, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Karabük, Düzce sarı alarm verdi.

Sıcaklık 5-6 derece düşecek!

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere sabah saatlerinde günlük gülistanlık bir hava var. Ancak Doğu Anadolu bölgesinde ve Karadeniz bölgesinde sıcaklık 5-6 derece birden düşecek. Öğlene kadar Sakarya, Kastamonu, Bolu, Sinop ve Samsun, öğleden sonra Trabzon, Ordu, Rize ve Artvin yağmur ve iç kesimde kar uyarısı yapıldı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş kar tatili haberi bekliyor! 25 Aralık kar tatili var mı?

Van’da 272 olmak üzere Bitlis, Muş ve Hakkari’de 472 köy ve mezranın yolu kapandı. Van’da etkili olan kar yağışı 272 yerleşim birimini kapandı. Beyaza bürünen kent merkezi için Valilik henüz kar tatili açıklaması yapmadı.

Hakkari’de 32 köy ve 112 mezra yolu kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü yoğun kar nedeniyle yolu açmaya ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Aynı şekilde Bitlis e Muş’ta 15 köy yolunun kapandığını duyurdu.

10 il için 25 Aralık pazartesi kar tatili haberi gelebilir!

25 Aralık pazartesi günü için 10 ilde okullar tatil verilebilir.Aralık ayının ve yılın son haftasında 10 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil olabilir. İşte o iller:

Van

Hakkari

Muş

Bitlis

Kars

Çankırı

Bartın

Zonguldak

Iğdır

Siirt

25 Aralık Okullar tatil edilebilir!

10 il için Valiliklerden öğrenciler kar tatili haberi bekliyor. Ancak henüz resmi bir tatil haberi gelmedi.

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berkay
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