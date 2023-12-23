MSB son dakika duyurdu! 6 askerimiz daha şehit!

Son dakika Milli Savunma Bakanlığı üzen haberi duyurdu. MSB, 23 Aralık 2023 olarak duyurduğu haberde 6 askerimiz daha şehit olduğunu duyurdu. MSB son dakika yaptığı duyuruda 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu!

Son dakika MSB duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı: “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.” açıklamasında bulundu.

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Kaç şehidimiz var son dakika?

Son dakika gelen 6 şehit haberi sonrası toplam 12 şehidimiz oldu. Dün 6 askerimiz şehit olmuş, bugün de 6 askerimizin şehit olmasıyla 12 askerimiz Kuzey Irak’ta şehit düştü.

MSB, belirlenen hedeflere yönelik hava hareketi sürdürmeye devam edeceğini duyurdu. 24 saatte şehit olan asker sayımız 12’ye yükseldi.

23 aralık şehit olan askerlerimizin isimleri ve memleketleri!

Uzm.Çvş. Abdülkadir İYEM-Şanlıurfa

P.Uzm.Çvş. Ahmet ARSLAN-Yozgat

P.Söz. Er Cebrail DÜNDAR-Mardin

P.Söz. Er Semih YILMAZ-Kırıkkale

P.Söz. Er Kemal ASLAN-Elazığ

P.Söz. Er Enes BUDAK-Ağrı