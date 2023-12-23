Mesai saatleri resmen değişiyor! 4 gün değil, yarım gün yok ancak..

Mesai saatleri resmen değişiyor! Mesai saatleriyle ilgili 4 gün çalışma gündemde yok. Ancak mesai saatleriyle ilgili yarım gün haberleri de doğru değil. Ancak öğle arasıyla ilgili büyük sürprizler yaşanıyor. En verimsiz saatler çıkartılarak mesai saatleriyle ilgili sürpriz var.
Mesai saatleri değişiyor!
Türkiye’de merakla beklenen bir gelişme de çalışma saatleri. Portekiz’de başalyan ve 41 şirkette devam eden çalışmala saatleriyle ilgili , haftada 4 güne düşsün çalışma saatleri artsın çözümü, Türkiye’de deneniyor. Türkiye büyük bir araştırma yapılarak mesai saatleriyle ilgili sürpriz yaptı.
4 gün uygulanmayacak ancak..
Ev ve işi yürütmenin zor olduğunu düşünülerek pilot uygulamalarda denenen testler Türkiye’de farklı çıktı. Türkiye’de en az 5 gün çalışan ve cumartesi yarım gün olan bir sistem ile haftanın 5 günü çalışılan bir sistem mevcut. Türkiye’de 4 gün çalışıp mutlu olacak kişi sayısı az, ancak büyük bir saat değişikliği gündeme geldi.
Avrupa’ya göre mesai saati geliyor!
Türkiye, haftalık mesai saatlerinde 6.5 saat daha uzun çalışılan bir ülke. Şu an için mesai saatleri teklifi TBBM’de. TBMM’ye gelen çok ilginç bir mesai saati haberi geldi. TBMM sunulan teklifte mesai saatleri için sürpriz değişiklikler düşünülüyor.
Öğle arası iptal edilip 15:00 ve 15:30’da iş bitebilir!
TBMM gelen ilginç teklif daha sonradan mantıklı geliyor. Mesai saatleriyle ilgili Türkiye’de en verimsiz saat 15:00 ile 18:00 arasında olduğu ifade edildi. 15:00 ile 18:00 arasında neredeyse hiç bir memur yada çalışan mutlu çalışmıyor. Bu sebeple masada 2 tane teklif bulunuyor.
1- İlk teklifte mesai saatleri için sabah aynı kalarak, öğle tatili yapılmayıp 15:00’de işin bitmesi. Hem Avrupa ile haftalık çalışma saatleri eşitlenecek, hem 15:00’den sonra okuldan çocuğu alma, alışveriş yapma, gezme gibi aktivitelerle akşam olmadan vatandaşlara 2-3 saat zaman kalacak. Şu an için bu teklif öğle arası teklifi görüşülecek. Kabul etmeyen şirket yada memurluklar eski çalışma düzeninde devam edecek. Böylelikle öğle yemeği derdinden de bir çok firma kurtulacak.
2- İkinci teklifte ise 1 saat daha erken işe başlayıp, öğle arası da dahil 16:00 gibi işi bitirmek. Hem 1 saat sabahtan, hem 1 saat akşamdan kar edilerek öğle arası da yapılarak vatandaşlar 16:00’da işi bırakabilir. İkinci teklif mesai saatlerini sadece saat değişikliği olacak ve Avrupa standartlarından yine fazla mesai harcanacak.
Çarşamba gününe kadar tüm maddelerin görüşüleceği TBMM’de 45 saatin 37.5 saate düşürülmesi artık an meselesi. Bunun nasıl yapılacağı merakla bekleniyor.
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