Hakkari’de hain saldırı 6 askerimiz şehit! Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri

Hakkari’de hain saldırı! 6 askerimiz şehit, 6 askerimiz yaralandı. Hakkari’de terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmata 6 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı.

Pençe harekatından kahreden haber! Edilinen bilgiye göre, hakkari’de hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada 6 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz de yaralandı.

SUR t. GÜB geçici üst bölgesinde sızma girişimi yapan teröristlerle çatışma çıktı. 1’inci Dağ ve Komd. Tb.K. komutasında 1. komd. kolu ile pusu kolu takviye edilmiştir.

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6 Askerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu!

Şehi p. TGM. Ramazan Günay

P. Uzman ÇVŞ. Mehmet Serinkan

P. Söz Er Çağatay ERENOĞLU

P. SÖZ ER YASİN KARACA

P. SÖZ ER EMRE TAŞKIN

Uzman obn. İsmail Yazıcı

şehit düştü.

6 askerimiz yaralı! Yaralı askerlerin isimleri

P. BNB. Yavuz Tunç

sağ. ASB Açvş. Samet Erin sapan

P. Uzm. Çvş. İbrahim Parıldar

Emrullah Yardım

Mehmet ali BOZKURT

Hasan Hüseyin Keskin

yaralandı.

MSB SON DAKİKA AÇIKLADI!

“Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekâtı düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.” açıklaması yapıldı.

Toplam kaç askerimiz şehit oldu?

MSB bu açıklaması sonrası sosyal medya 8 askerimiz şehit oldu diyerek başsağlığı mesajları yayınlıyor. Ancak MSB şu an için toplam 3 askerimizin şehit haberini verdi.