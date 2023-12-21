Scout’lara izleme önerisi: Efe Kaan Ege

Bu yeteneklerin farkına varan yabancı takımlar “bizim çocuklarımızı” keşfedip kendi takımlarına kazandırıyor.
Biz ise Arda Güler’leri oynatmayıp Real Madrid’e veriyoruz.
Sizlere genç bir yetenekten bahsedeceğim.
Adı Efe Kaan Ege, kendisi 2007 doğumlu.
Küplüce Gençlik Spor Kulübü, Beylerbeyi Spor Kulübü ve Beykoz İdman Yurdu takımlarında alt yaş kategorisinde forma giydi.
Ofansif orta saha oynayan Efe Kaan Ege, 10-8-6 numarada oynayabiliyor.
Küplüce Gençlik Spor Kulübü U14 kategorisinde 14 maç 10 gol 10 asist.
Yine aynı kulübün U16 kategorisinde 14 maç 9 gol 15 asist.
Beylerbeyi İstanbul Şampiyonası’nda ise 4 maçta 2 gol 2 asistle oynayan Efe Kaan Ege’yi scout’ların izlemesini tavsiye ederim.
Yarın bir gün bu genç oyuncumuzu da elimizden kaçırırsak hiç de iyi olmaz.
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