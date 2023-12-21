Twitter X çöktü mü? Paralı mı oldu? X Twitter kapandı mı?

Twitter çöktü mü? X çötkü mü? Twitter X neden girmiyor. X’e ne oldu? X kapandı mı? Twitter kapandı mı?
21 Aralık TwitteR’e ne oldu*
Son dakika en çok kullanılan sosyal medya sitesi Twitter, yeni adıyla X çöktü! Sabah saatleri itibariyle Twitter’a erişim sağlanamıyor.
X Çöktü mü?
x, 21 Aralık perşembe sabahı çöktü. X’e giren kullanıcılar, Tweet atabiliyor, ancak akış yenilenemiyor. X kapandı mı soruları da akıllara geldi.
X Kapandı mı? Twitter kapandı mı?
Twitter ile ilgili sosyal medyada kapandı mı soruları sıklıkla sorulmakta. Ancak şu an için X kapanmadı. Twitter, teknik bir arıza nedeniyle erişim sağlanamıyor ve tüm Türkiye’de X’e erişim problemi yaşanıyor.
Twitter ücretli mi olacak?
Bir takım sosyal medya kullanıcılar, Twitter’in ücretli olacağı için erişim sağlanamadığı iddia ediyor. Ancak ne Elon Musk, ne resmi sitede böyle bir açıklama yapılmadı. Mavi tıklı olan hesaplara da erişim sağlanamıyor.
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