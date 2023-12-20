Yumurtaya zam geldi! 30’lu yumurta fiyatı isyan ettirdi

Son dakika Yumurtaya zam geldi. 20 Aralık tarihinde Yumurta fiyatları raflarda yeniden değişti. Yumurtaya gelen zam vatandaşları isyan ettirdi!

Yumurtaya bir zam daha!

Mutfağın olmazsa olmazı yumurta fiyatları bir kez daha zamlandı. 30’lu yumurta fiyatı bir yılda ikiye katlanarak 115 liraya kadar çıktı.

Her gün gelen zamlarda yumurta fiyatları durmuyor. 1 koli yumurtanın fiyatı 115 TL’ye yükseldi.

Vatandaşların en çok gereksinimi olan yumurta fiyatları durdurulamaz bir hal alıyor.

Vatandaşlar isyan etti!

En ucuz 30’lu yumurta fiyatı 115 liraya yükseliyor. Vatandaşlar bir adedi 5 TL yaklaşan fiyatlar sonrası isyan etti. “Pastırma, et, kaşarı geçtik artık yumurta almak zorlaştı. Çünkü fiyatlar çok pahalı, böyle fiyatların yanına yaklaşamıyoruz yumurta almak bile lüks oldu, dedi.

En ucuzu 115 TL! 130 TL kadar çıkıyor!

Türkiye’nin en uygun satan marketleri arasında yumurta 115 TL yükseldi. Ayrıca benzer marketlerde farklı isimlerle satılan yumurta fiyatları 128 TL ile 135 TL arasında değişiyor.