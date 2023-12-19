Teknik Yapı’nın İzmir’deki Divan Residence projesi hangi ödülü kazandı?

2023 yılı ‘en iyi rezidans’ ve ‘en iyi mimari tasarım’ kategorilerinde finale kalan Divan Residence projesi, gayrimenkul sektörünün deneyimli isimleri ve değerli akademisyenlerden oluşan Sign of the City Awards (SOTCA) jürisinin oybirliği ile bu ödüle hak kazandı. Divan Residence projesinin tasarımı ile ilk günden fark yarattığını belirten Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Umut Durbakayım, gayrimenkul sektörünün deneyimli isimleri ve değerli akademisyenlerden oluşan SOTCA jürisinin de bu görüşü destekleyen karar vermesinden onur duyduğunu belirtti.
“Divan Residence projesinin ilk tanıtım toplantısında, İzmir’in sembol projelerinden biri olacağını açıklamıştık” şeklinde açıklamasını sürdüren Umut Durbakayım, “söylemimiz ve sloganımız bu ödül ile tescillendi” dedi. “İzmir Büyük Şehir Belediyesi’nin yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının öncüsü olan Divan Residence, kamuya ve vatandaşa hiçbir yük getirmeden gerçekleştirilecek” vurgusu yapan Umut Durbakayım, İzmir’de Alsancak kültürüne yeni bir soluk getirecek olan projenin, marka değeri yüksek ticari üniteleri ve segment üstü hizmetleriyle bölgeye ekstra katma değerler yaratacağının da altını çizdi.
Gerçekleştirdikleri projelerde ‘kamu kazancı’nın ön plana alındığını belirten Umut Durbakayım, İzmir’deki Divan Residence projesinin de bu misyonun en son temsilcisi olduğunu belirtti. Divan Residence projesindeki en önemli özelliğinin deprem güvenliği olduğunu ifade eden Umut Durbakayım, yaşam standartlarının yükseltilmesi, çevreye duyarlı donanımlar ve malzeme kullanımı da vazgeçilmez standartlar olduğunu belirtti. Umut Durbakayım Divan Residence projesinin hem yapısal hem da katma değer olarak karma bir yapıda olduğunu belirterek “Projemiz, güven ve huzurun sağlandığı bir yaşam tarzı, gelişmiş sosyo-kültürel yapı gibi değeri ölçülemez manevi getiri ve maksimize edilmiş potansiyel maddi kazancı bir arada barındırıyor” şeklinde konuştu.
Teknik Yapı’ya 6. Ödül DIVAN RESIDENCE ile geldi
Alt yapısından üst yapısına, sosyal donatı alanlarından kavşak giriş çıkışları ve yollarına kadar tamamen yenilenecek olan Ege Mahallesi’ndeki ilk kentsel dönüşüm projesi olan Divan Residence, Teknik Yapı’nın bu prestijli organizasyonda ödül alan 5. Projesi oldu. Geçtiğimiz yıllarda SOTCA organizasyonuna 3 kez katılan marka, toplam 5 ödülün sahibi olmuştu. Divan Residence ile bu ödül sayısı altıya yükseldi.
Teknik Yapı, 2015’te ilk kez katıldığı SOTCA’da Concord İstanbul ile “Dönüşüm Bölgesi En İyi Arazi Geliştirme Projesi” ödülünü alma başarısını gösterdi. 2017’deki katılımında ise Evora Denizli Rezidans ile”En İyi Rezidans”, Deluxia Park Business ile “En İyi Ofis”, Denizli Kültür Merkezi ile “En İyi Sosyo Kültürel Yapı” ödüllerini alarak büyük bir başarı gösterdi. Marka en son 2018’deki katılımında ise Evora İzmir projesi ile “En İyi Mimari Tasarım” ödülünün sahibi oldu.
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