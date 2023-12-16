Pazartesi kar tatili geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı! Yoğun kar yağışı bekleniyor

Pazartesi günü kar tatili haberlerini öğrenciler merakla bekleniyor. Meteoroloji o illeri uyardı. Yoğun kar yağışı gelecek diyerek o illere uyarı geldi. İstanbul için ise kar haberlerine inanmayın diyen Meteoroloji, Ankara için kar uyarısı yaptı!

Soğuk hava etkili oluyor!

Ülkemize giriş yapan soğuk ve yağışlı hava vatandaşlara uyarı gerektirdi. İstanbul için 38 saat sürecek yağış gerçek olmazken, yağmur uyarısı yenilendi. Ankara içinse yine kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji yoğun kar yağışı diyerek dikkat edin uyarısı yaptı.

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Milyonlarca öğrenci yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü kar tatili haberi bekliyor. Uzmanlar pazartesi günü kar tatili olabilecek illeri uyardı.

Ankara’ya kar geliyor!

Ankara için atmosfer kar uyarısı veriyor. 26 Kasımda ilk kar yağışı gören Ankara yine kar uyarısı yapıldı. Ankara’da 17 Aralık pazar günü kar yağışı uyarısı yapıldı. Hafif kar yağışı uyarısı verilen Ankara’da okullar tatil olacak mı merak ediliyor.

Ankara’da Sirus bulutları görülmeye başladı. İkindi vakti Ankara şiddetli yağmur yağacak. Ankara’da Beyazdan griye dönen hava yoğun yağmurun habericisi.

Ankara’da 16 Aralık bugün ise ikindi saatlerinde yoğun yağmura teslim olacak. Bugün yağmur uyarısı verilen Ankara yarın kara doyacak.

İstanbul’da kar yok!

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağmayacak haberini duyurdu. İstanbul’da yağmur geceye kadar devam edeceği bildirildi. İstanbul’da kar yok ve okul tatili de görünmüyor.

Meteroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da şehir merkezine en az 10 gün daha kar yağmayacağını duyurdu.

Kırklareli kara doyacak!

Dereköy Kırklareli yolu yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kırklareli’de kar yağışının pazar günü de devam etmesi bekleniyor. Pazartesi kar tatili olabilecek iller arasında Kırklareli bulunuyor.

Edirne’e kara teslim oldu!

Edirne beyaza büründü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Edirne’de etkili oluyor. Lalapaşa ilçesi başta olmak üzere Edirne’nin bir çok yerine kar yağışı sürecek. Pazartesi Edirne’de okulların tatil olması mümkün.

İzmir dikkat! Yoğun yağmur ve sel riski!

İzmir bugün yağmura doğyacak. İzmir’de 13:00 ile 15:00 arasında şiddetli yağmur uyarısı verildi. İzmirli vatandaşlara dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı. İzmir’de 1 saat içerisinde su baskınları olabileceği konusunda uyarıldı.