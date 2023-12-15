Bankalarda sorun mu var? EFT yapmak isteyenler dikkat!

Son dakika Bankalardan problem mi var? Bankalarda sorun mu var? 15 aralık cuma günü vatandaşlar EFT yapamadıklarını dile getiriliyor. Bankalar arasında EFT yapmak isteyenler EFT işlemleri gerçekleşmiyor. Peki ne oldu? EFT neden geçmiyor?
Bankalarda sorun mu var?
15 Aralık cuma günü sabah saatleri itibariyle Bankalarda problem var. Bankalardan EFT yapmak isteyen vatandaşlar EFT işlemlerini gerçekleştiremediğini ifade ediyor.
Bankalar arasında EFT sorunu!
An itibariyle bankalar arası EFT problemi yaşanıyor. Vatandaşlar EFT işlemlerin gerçekleşmediğini ifade ediyordu. Aldığımız bilgiye göre Bankalar’dan EFT yapmak isteyen vatandaşlar gecikme yaşıyor. İşlem eskiden biraz uzun sürüyor. Problemin kısa sürede geçmesi bekleniyor.
EFT sabahtan beri yok!
Bankalar arası problem nedeniyle bazı kullanıcıların sabahtan beri EFT işlemi yapamadığı öğrenildi. Yüksek miktarlarda EFT biraz geç olsa da gerçekleştiği belirtilirken, küçük miktarlarda Bankalar EFT işlemleri tamamlayamadığı aktarıldı.
Türkiye’de hemen hemen tüm bankalar EFT problemi yaşıyor. EFT sorununun çözümü için vatandaşlara öğleden sonra tamamen düzeleceği açıklaması geldi.
Bekleyen EFT uyarısı geldi!
Karşı tarafa para gönderdiğinizde EFT işlemi için dekont veriliyordu. Bazı bankalar dekont da veremiyor. Dekonta uyarı olarak bekleyen EFT uyarısı yapılıyor.
EFT işlemi ne kadar sürer?
Normalde EFT işlemleri 3 dakika ile 10 dakika arasında gerçekleşiyor. Ancak bugün bankalar EFT problemi nedeniyle 2-3 saat içinde gerçekleştirmeye çalışıyor.
Yapı kredi bankası, Akbank, Ziraat Bankası EFT problemi yaşıyor!
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