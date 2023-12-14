500 TL ve 1000 TL Banknot Yolda! 200 TL Yetmedi Sıra Daha Büyük Banknot Basımlarında!

Banknot basımıyla ilgili finans uzmanından bir açıklama geldi. Babuşçu’nun aktardıkları doğrultusunda 500 TL ve 1000 TL banknot basılacak mı?

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, 500 Türk Lirası değerinde yeni banknotların gündeme gelmesiyle ilgili iddialarını tekrar gündeme getirdi. Daha önce Merkez Bankası tarafından yalanlanan bu iddiayı tekrarlayan Babuşçu, 500 Türk Liralık ve 1000 Türk Liralık banknotların çıkmasının gerektiğini sebepleriyle detaylı bir şekilde açıkladı. Yeni banknotların ne zaman basılacağı merak ediliyor. Ülke ekonomisi açısından da tarihi bir an olarak kayıtlara geçecek. 200 TL’nin basımının hemen ardından çeşitli tartışmalar yaşanmıştı. Ancak gelinen noktada 500 TL banknotunun basılmasına karşı çıkan bir uzman gündemde yer almıyor. Bir noktada banknot basımı zorunluluk teşkil edecek gibi gözüküyor. Gerekli adım hükümet kanadından da gelecektir.

500 TL ve 1000 TL Banknot Basılacak mı?

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Prof. Dr. Şenol Babuşçu, 500 Türk Liralık banknot iddiasının geçmişte seçim nedeniyle ertelendiğini ifade etti. Ancak şimdi bu hazırlıkların tekrar hayata geçirileceğini ve önümüzdeki Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 500 Türk Liralık ve 1000 Türk Liralık banknotların çıkabileceği iddiasında bulundu.

Bankacılık sektöründeki zorluklara da değinen Babuşçu, 200 Türk Liralık banknotların hacminin arttığını ve uluslararası teamüllere göre yeni bir banknotun gündeme gelmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, 200 Türk Liralık banknotların küçük boyutlarının ATM’lerin daha sık doldurulmasına neden olduğunu ve müşterilerin büyük meblağları taşımak için zorluklar yaşadığını vurguladı. Yapılan bu açıklamalarla beraber daha öncesinde de banknot basımına dair sinyaller verilmişti. Eğer banknot basılır ve piyasalara sürülür ise ekonomik açıdan daha iyi olacağı belirtiliyor. Bakalım konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ne düşünüyor? Para basımıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın tutumu da büyük öneme sahip.