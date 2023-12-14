Uzmanlardan Kesme Altın Uyarısı! Elinizdeki Altın Sahte Olabilir!

Son zamanlarda popülerleşen kesme altın ile ilgili uzmanlardan uyarı geldi. Kesme altının gerçeği sahtesi nasıl anlaşılır?
Altın uzmanları, kesme altın ile ilgili çeşitli açıklamalar yapılıyor. Altınla ilgili dikkat etmeniz gerekenler sıralandı. Eğer gözden kaçırırsanız dolandırılma ihtimaliniz dahi var. Ayrıca altının değerini yalnızca uzmanlar ölçebilir. Barkodsuz işlem yaparken dikkatli olmanız gerekiyor. Son dönemlerde altın piyasasında dikkat çeken bir trend olarak öne çıkan kesme altın konusu, Antalya’daki kuyumcular tarafından önemli uyarılarla ele alındı. Kuyumcular uyarılarını tek tek sıraladı. Aralarında altın uzmanları da bulunuyor. Özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerin altın fiyatlarını etkilediği bir dönemde yatırımcılar altına yönelirken kesme altın tercihi artmış durumda. Bu yarı mamul ürünler, cazip fiyatları nedeniyle talep görüyor ancak üzerlerinde barkot veya damga olmaması, ayarlarının sadece uzmanlar tarafından anlaşılabileceği anlamına geliyor.
Kuyumcu sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren bazı isimler ise özellikle İsrail ve Filistin arasındaki savaşın altın fiyatlarını yükselttiğini belirtiyor. Vatandaşların artan altın talebinin genellikle 24 ayar tasarruf altınlarına yöneldiğini, ancak paketli altının daha güvenilir olduğunu vurguluyorlar. Kesme altına talep artsa da bu ürünlerin satışında sorun yaşandığını çünkü üzerlerinde patent veya seri numarası olmadığını belirttiler
Kuyumcular son 10 yılda altının en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu söylüyor. Ancak ucuz altın anlayışının yanlış bir düşünce ve kimse tarafından ucuz altın vaat edilemez. Kesme altına talep yüksek olsa da düşük ayar altından ötürü dolandırılma ihtimalinizin de yüksek olduğunu belirtelim. Güvenli altın almak isteyenleri paketli altın alabilirsiniz. Öte yandan altın uzmanlarının bile zor seçebildiği kesme altının gerçeklik payı, sizi zarara uğratabilir. Altın konusunda eski usulden kaçmamak daha doğru olacak. Çünkü alınan haberlere göre kesme altın zannedilerek alınan bazı altınların sahte olduğu daha şimdiden duyuruldu.
Peki sizce kesme altın gram ve çeyrek altına göre daha mı iyi? Fiyat olarak düşük olsa dahi riski çok yüksek olan bu altının ayarı ile oynamaya değer mi? Siz de yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz.
İlgili Haberler
Anadolu Sağlık Sen, özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının ulaşımdan ücretsiz yararlanması için başvuruda bulundu. Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, sağlık çalışanlarının ekonomik sıkıntıda olduğunu, bu nedenle ulaşımdan ücretsiz veya %50 indirimli yararlandırılmaları için Cumhurbaşkanlığı’na resmi olarak başvuruda bulunduklarını söyledi. İLGİLİ HABER Murat Kurum: 1 Nisan’dan itibaren İstanbul’daki trafik çilesini bitireceğiz Sağlık çalışanlarının […]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beyaz TV’deki Gündem Özel programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul’un algıyla yönetilmeye çalışıldığını belirten Murat Kurum, “Onların umurunda olan balya balya paralar. Öbür tarafı dizayn etmek için, finans bulmak için çalışıyor. Televizyonlara çıkamıyorlar. Bu soruyu sormamaları kaydıyla çıkıyorlar. Çıkın anlatın insanımız aydınlansın. Çok çelişkili açıklamalar yapıyor.” dedi. Murat Kurum, […]
İstanbul’u bekleyen deprem riski için atılan adımları ve kentsel dönüşüm tartışmalarını işin uzmanı değerlendirdi. Türkiye, deprem kuşağında olduğu gerçeğiyle yüz yüze kalmaya devam ederken deprem uzmanlarında sık aralıklarla uyarılar gelmeye devam ediyor. Özellikle de İstanbul’da beklenen olası deprem riski milyonlarca kişi açısından korkuya neden oluyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine günler kala belediye başkan adaylarının da gündemi deprem. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminden şikâyetçi olan İstanbullunun […]
CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı, Dr. Mithat Bülent Özmen, İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız ve üyeleriyle bir araya geldi. Alibeyköy’deki Seçim Koordinasyon Merkezinde habercilerle buluşan Belediye Başkan Adayı Özmen, projeleri ve Başkan seçildiği taktirde yapacağı icraatler hakkında bilgi verdi. Eyüpsultan Belediyesi’nin yıllardır iyi yönetilmediğini ve kaynakların iyi kullanılmadığını belirten CHP Belediye […]