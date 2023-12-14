Uzmanlardan Kesme Altın Uyarısı! Elinizdeki Altın Sahte Olabilir!

Son zamanlarda popülerleşen kesme altın ile ilgili uzmanlardan uyarı geldi. Kesme altının gerçeği sahtesi nasıl anlaşılır?

Altın uzmanları, kesme altın ile ilgili çeşitli açıklamalar yapılıyor. Altınla ilgili dikkat etmeniz gerekenler sıralandı. Eğer gözden kaçırırsanız dolandırılma ihtimaliniz dahi var. Ayrıca altının değerini yalnızca uzmanlar ölçebilir. Barkodsuz işlem yaparken dikkatli olmanız gerekiyor. Son dönemlerde altın piyasasında dikkat çeken bir trend olarak öne çıkan kesme altın konusu, Antalya’daki kuyumcular tarafından önemli uyarılarla ele alındı. Kuyumcular uyarılarını tek tek sıraladı. Aralarında altın uzmanları da bulunuyor. Özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerin altın fiyatlarını etkilediği bir dönemde yatırımcılar altına yönelirken kesme altın tercihi artmış durumda. Bu yarı mamul ürünler, cazip fiyatları nedeniyle talep görüyor ancak üzerlerinde barkot veya damga olmaması, ayarlarının sadece uzmanlar tarafından anlaşılabileceği anlamına geliyor.

Paketli Altın Daha Güvenli

Kuyumcu sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren bazı isimler ise özellikle İsrail ve Filistin arasındaki savaşın altın fiyatlarını yükselttiğini belirtiyor. Vatandaşların artan altın talebinin genellikle 24 ayar tasarruf altınlarına yöneldiğini, ancak paketli altının daha güvenilir olduğunu vurguluyorlar. Kesme altına talep artsa da bu ürünlerin satışında sorun yaşandığını çünkü üzerlerinde patent veya seri numarası olmadığını belirttiler

İLGİLİ HABER İBB Başkan Adayı Murat Kurum Tersane İşçileri İle Bir Araya Geldi

Kesme Altında Sahtecilik Olabilir

Kuyumcular son 10 yılda altının en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu söylüyor. Ancak ucuz altın anlayışının yanlış bir düşünce ve kimse tarafından ucuz altın vaat edilemez. Kesme altına talep yüksek olsa da düşük ayar altından ötürü dolandırılma ihtimalinizin de yüksek olduğunu belirtelim. Güvenli altın almak isteyenleri paketli altın alabilirsiniz. Öte yandan altın uzmanlarının bile zor seçebildiği kesme altının gerçeklik payı, sizi zarara uğratabilir. Altın konusunda eski usulden kaçmamak daha doğru olacak. Çünkü alınan haberlere göre kesme altın zannedilerek alınan bazı altınların sahte olduğu daha şimdiden duyuruldu.

Peki sizce kesme altın gram ve çeyrek altına göre daha mı iyi? Fiyat olarak düşük olsa dahi riski çok yüksek olan bu altının ayarı ile oynamaya değer mi? Siz de yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz.