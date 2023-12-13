Bursa’da deprem son dakika 13 Aralık son depremler İstanbul’da hissetti!

Son dakika Bursa’da deprem! Son dakika Bursa’da yine deprem oldu. Bursa’da 13 Aralık 2023 çarşamba gecesi bir deprem daha meydana geldi. Bursa’da meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere, Balıkesir’de hissedildi!
Son dakika Bursa’da yine deprem oldu!
Son dakika Bursa’da yine deprem oldu! 13 Aralık çarşamba gece Bursa’da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bursa Depremi merkez üssü yine Mudanya olarak açıklandı!
Bursa depremi İstanbul başta olmak üzere Balıkesir’den de hissedildi. Son depremler Bursa sallanmaya devam ediyor.
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