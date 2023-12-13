MEB kararını verdi. Okullar 4 gün açık 3 gün kapalı olacak. Milli Eğitim bakanlığı okul gün sayısını 4 güne düşüreceği basından yazılıyordu ancak Bakanlıktan henüz açıklama gelmemişti. MEB ilk kez okullarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupanın bir çok ülkesinde geçerli olan Okulları 4 güne indirip, 4 saate indiren Avrupalılar sonrası gözler Türkiye çevrilmişti. Türkiye’de sistemin uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Bakanlık ilk açıklamasında “Gündemde okul saatlerin değiştirilmesi yada okulların 4 güne indirilmesi ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır” haberi gelse de MEB’in açıklamaları 2023 – 2024 sezonu için yapıldığı öğrenildi.

Okullar 4 gün açık, 3 gün kapalı olacak mı?

İLGİLİ HABER CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Özmen: Gazetecilere projelerini anlattı

2023 – 2024 eğitim ve öğretim yılını kapmasa da esnek bir öğrenim düşünülüyor açıklaması MEB’den geldi. MEB, 2024 – 2025 için Okulları 4 gün açıp 3 gün kapalı tutabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere daha esnek bir çalışma ortamı sunduklarını ifade ederek, haftanın belirli günlere derslere katılım zorunluluğu olmadan okulların 4 güne indirilebileceğini açıkladı. Bakanlık tarafından yeni eğitim modeliyle ilgili ilk açıklama geldi.

Son dakika esnek program!

Okullarda son dakika esnek program öne çıkıyor. 2024 – 2025 yeni eğitim ve öğretim yılında olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, esnek bir eğitim ve öğretim programı sunmayı hedefliyor.

Bakanlık, öğrencilerin haftanın 1 günü daha eğitimi zorunlu kılmayacağı bir eğitim sistemi üzerinde çalışıyor. Öğrencilere daha esnek bir öğrenip şartı sunmak amacıyla yeni bir eğitim sistemi üzerinde çalışıyor.

Derslere katılım zorunluluğu olmadan, 4 gün okul, 3 gün tatil sisteminin getireleceği sinyalleri alınıyor. 1 günde eğitim zorunlu olmasa da test çözme ve ödev günü gibi bir sistem üzerinde çalışılıyor. Yeni eğitim sistemi dijitalleşme, uzaktan eğitim imkanalarıyla dijital çağa ayak uydurmayı hedeflendiği öğrenildi.

Yeni zaman Okullar 4 gün, tatil 3 gün olacak?

Yeni eğitim sistemi için 2023 – 2024 eğitim ve öğretim takvimi bozulmayacak. Ancak 2024 yılında önceden belirlenen yeni eğitim sistemi 2024 – 2025 için uygulanacağı duyurulacak. Bazı öğretmenlerde de velilerle de görüşülerek yeni sistem netleştirilecek. İlk gelen bilgilere yeni eğitim sistemi çok kısa bir süre sonra yürürlükte olacak.