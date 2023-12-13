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Savcı odasında poz vermişti! Avukat Buket Tekışık instagram adresini kapattı!

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Savcı odasında poz veren Avukat Buket Tekışık instagram adresini kapattı!

Türkiye’nin sabah saatleri itibariyle konuştuğu Avukat Buket Tekışık, savcı odasında poz verip “Ben asla kaybetmem; ya kazanırım, ya öğrenirim” notuyla fotoğraf paylaşan Buket Tekışık instagram adresini kapattı!

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Gelen tepkiler üzerine instagram adresini kapatan Buket Tekışık ilk kez konuştu.

Tekışık açıklamalarda bulundu! Savcı Hakimle kontağım yok!

“Ben tek başına çalışan ve İstanbul’da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım sözde bir kitap sözü. İsteyen google’da aratsın. O fotoğrafla bir mesajla alakası yok” açıklamasında bulundu.

Oda boşmuş!

Çektirdiği fotoğrafla ilgili odanın boş olduğunu ifade eden Tekışık, “Benim çektirdiği fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken fotoğraf çektirdik. Sadece bu kadar.” dedi.

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berkay
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