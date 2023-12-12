Son Dakika Saadet Partili Hasan Bitmez TBMM’de kürsüde bayıldı!

Son dakika Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez TBMM’de kürsüde bayıldı.
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, meclis kürsüsünde konuşurken baygınlık geçirdi ve yere düştü!
Hasan Bitmez’in bayıldığı görüntüler!
Hasan Bitmez’e ne oldu? Sağlık durumu nasıl?
TBMM’De birleşime 20 dakika ara verildi. Hasan Bitmez’in sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Bitmez düşerken de kafasını mermere çarpması sonucu hastaneye kaldırılacak.
İlgili Haberler
Sanatçı ve Yazar Ahmet Şafak, son iki romanı Araf Oteli ve Mefkure için düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu. Turkuaz İsem Akademi tarafından düzenlenen etkinlikte Ahmet Şafak, imza gününe yoğun ilgi gösteren sevenleriyle bol bol sohbet etti. Sanatçı ve Yazar Ahmet Şafak, son iki romanı Araf Oteli ve Mefkure için düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya […]
Müjdat Gezen Belgeseli ve Söyleşisi 14 Mart’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde Kadıköy Belediyesi, usta sanatçı Müjdat Gezen’in 71. sanat yılını özel bir programla kutlayacak. Müjdat Gezen Belgeseli gösterimi ve söyleşisinin gerçekleştirileceği etkinlikte usta sanatçının ailesi, arkadaşları, öğrencileri de yer alacak. Ücretsiz etkinlik 14 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 10 yaşında çıktığı sahneye […]
TEHLİKENİN EŞİĞİNDE BİR FOTOĞRAF Selfi Çekmenin Fiziki ve Sanal Tehlikeleri: Görünmeyen Riskler Günümüzde sosyal medyanın ve çevrimiçi platformların popülaritesiyle birlikte selfie çekmek, sadece bir eğlence aracı olmaktan çıkıp adeta bir yaşam tarzı haline geldi. Ancak, bu popüler eğilim sadece güzellik ve özgüvenle dolu pozlarla sınırlı değil; aynı zamanda fiziki ve sanal olarak bir dizi tehlike […]
Ramazan ayında egzersiz yapılır mı? Ramazan ayının, soğuk havalara denk gelmesi ve viral enfeksiyonlardaki artış hepimizin kapalı ortamlarda vakit geçirmesine neden oluyor. Bu durum ise düzenli egzersiz yapan vatandaşlarımızı düşündürüyor. Spor eğitmeni ve milli sporcu Yavuz Aktunç, ramazan ayında bilinçli beslenerek ve doğru egzersizler yaparak metabolizmanın dengesini bozmadan, kilo artışı veya kilo kaybının önüne geçerek […]