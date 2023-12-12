Meteorolojiden öğrencilere güzel haber Kar geliyor! Okullar o tarihte tatil olabilir

Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi. Kar için tarih veren Meteroloji öğrencilere güzel haberi verdi. Perşembe günü Aralık ayının en sıcak günü olmasına rağmen, o tarihte kar geliyor. Öğrenciler için Okulların tatil olması muhtemel bir tarih verildi.

Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji genel Müdürlüğü kar tarihi verdi. Ülkemizde havanın bir açık bir yağışlı olması sonrası Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi. Perşembe günü Aralık ayının en sıcak günü olacak ve hava sıcaklığı 17 dereceleri bulacak. Ancak perşembe günü sizi aldatmasın. Ülkemize gelecek yeni bir soğuk hava için tarih verildi. Hafta sonu gelecek yağışlar okulları tatil ettirecek cinsten!

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Son dakika bu havalara dikkat!

Havanın bir sıcak bir soğuk olması hava kirliliğini üst düzeye çekiyor. Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde hava kirliliği çok fazla. Perşembe günü 17 derece olacak hava pazar günü 4 dereceye kadar düşecek. Vatandaşlara ani hava değişim için, boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, halsizlik, bitkinlik, yaprınmışlık ve bezmişlik hissi konusunda uyarıldı. Hava kirliği 5 gün içerisinde ne yüksek seviyeye çıkacağı öğrenildi.

Kış mevsiminin başlamasına 9 gün kaldı!

Türkiye kış mevsimi henüz başlamadı. Türkiye’ye kış 21 aralık tarihinde geliyor. 9 gün kalan kış mevsimi 5 gün erken geliyor ve kar yağışı başlıyor.

Ilık havanın etkisine giriyoruz!

Türkiye için Meteroloji Genel müdürlüğü ılık havanın etkisine gireceği açıkladı. Perşembe günü aralık ayının en ılık ayı yaşanacak. İstanbul 17 derece, İzmir 19 derece ve Antalya 21 dereceyi görecek.

Cuma günü yağışlı hava!

Türkiye için cuma günü yeni bir yağışlı hava duyuruldu. Perşembe günü ne kadar sıcak olursa olsun, cuma günü Türkiye yağmura doyacak. Tüm Türkiye için cuma günü yağış uyarısı yapıldı.

Hafta sonu soğuk havaya geçiyoruz!

ılık hava ve yağışlı hava sonrası Türkiye hafta sonu Soğuk hava etkili olacak. Bir çok ilimizde kar yağışlarının görüleceği pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar uyarısında bulundu.

Hafta sonu sıcaklık 4-5 derece!

Meteoroloji genel müdürlüğü, hafta sonu soğuk hava dalgasının Türkiye giriş yapacağını açıklayarak, hafta sonu sıcaklığın 4-5 dereceye kadar düşeceği, Megakentin yüksek ve karasal kesinlerinde kar görüleceği duyuruldu.

Türkiye bir çok ilinden etkili olacak kar yağışı sonrası Pazartesi günü okullar kar tatili haberi gelebileceği konuşuluyor. Pazar günü tüm Türkiye’de yağacak kar sonrası öğrencileri pazartesi kar tatili bekliyor olabilir!