Yabancılara arsa karşılığı vatandaşlık verilme kararı Resmi gazetede yayımlandı

Yabancılara arsa karşılığı vatandaşlık hakkı verilmesi sosyal medyayı ikiye böldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan karara göre, Türk vatandaşığı verilmesine ilişkin taşınmazlar arasına kat irtifakı ve üzerinde taşınmaz bulunan arsalar dahil edildi. Resmi gazete’de yayımlanan karar şok etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, taşınmaz satışı karlışığı vatandaşlık verilmesi uygulaması genişletilme kararı verildi.
Türk vatandaşlığı verilmesine ilişkin taşınmazlar arasına “Kat mülkiyeti veya kat itfiakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazlar” da eklendi. Karar resmi gazetede yayımlandı.
Resmi gazetede yer alan değişiklikte, “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.
TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “döviz tutarındaki taşınmazı” ibaresi “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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