Kuruluş Osman’a ilk defa dişli rakip! Sandık Kokusu reytinglerde zirveye geçti

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisine yıllar sonra ilk defa dişli rakip geldi. Sandık Kokusu dizisi reytngleri ele geçirdi. AB grubunda Sandık Kokusu reytinglerde yıllar sonra Kuruluş Osman’ı geçmeye başardı. İşte 13 Aralık çarşamba günü reyting sonuçları!

Sandık Kokusu reytinglerde uçtu!

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu, totalde 5.71 ile ikinci, AB’de 6.47 reytingle 1. ve ABC1’de 6.93 reytingle 2. oldu. AB’de kuruluş Osman’ı geçen Sandık Kokusu yıllar sonra bunu başaran ilk dizi oldu.

Henüz 2. bölümü yayınlanan dizi haftaya Kuruluş Osman’a büyük korku yaşatacak gibi duruyor.

Kuruluş Osman reytingleri!

5 yıldır domine ettiği çarşamba reytinglerinde AB’de ilk defa kaybeden Kuruluş Osman, Totalde 8.36, AB’de 5.74 ve ABC1’de 8.26 reyting aldı. Total ve ABC1’de lider olan Kuruluş Osman, AB’de 2. sırada yer aldı.

Şahane Hayatım bitmez devam ediyor!

Eve ekmek götüren yapımlar arasında Şahane Hayatım da var. Totalde 4.38, AB’de 3.63 ve ABC’de 3.79 reyting alarak ilk 5,6 içerisinde yer aldı. Sandık Kokusu büyük bir darbe vursa da Şahane Hayatım eve ekmek götürmüş ve dizi bitmez.

Dilek Taşı final yapacaktı, yapıyor!

Dilek Taşı dizisi Totalde 3.18, AB2de 2.44 ve ABC 2.96 reyting aldı. Dizi istese devam eder ancak reytingler kanalı pek memnun etmediği için daha önce de final yapacağı açıklanmıştı. Yine de Dilek Taşı iyi reyting almış.