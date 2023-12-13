Adım Farah dizisi final yapıyor ancak 4 bölüm daha uzayabilir!

FOX TV ekranların sevilen dizisi Adım Farah final yapıyor. Ekranların sevilen dizisi Adım Farah dizisi bu hafta ekranlara gelecek bölümü sonrası 1 bölüm daha çekilip, oyuncular bekletiliyor. Adım Farah dizisi için bugün sürpriz bir gelişme yaşandı!
O3 Medya imzasıyla ekranlara gelen Engin Akyürek, Demet Özdemir, Fırat Tanış ve Feyyaz Duman gibi yıldız isimlerin yer aldığı Adım Farah dizisi final yapacağı açıklanmıştı. Ancak Adım Farah dizisi için bugün sürprzi bir gelişme yaşandı. Final kesin olsa da Adım Farah dizisi 4 bölüm daha uzayabilir.
Adım Farah final yapıyor!
FOX TV sevilen dizisi Adım Farah final kararı aldı. 25. bölümüyle ekranlara cumartesi günü gelecek Adım Farah 26. bölümü çekildi ve bekleniyor. Cumartesi günü gelecek reytinglere göre Adım Farah dizisi 4 bölüm daha uzayabilir. Eğer cumartesi reytingler düşük olursa Adım Farah 26. bölümde final yapacak. Adım Farah dizisi cumartesi reyting alırsa 30. bölümde final yaparak ekran macerasını tamamlayacak.
Bu hafta Genco Özak’ın dahil olduğu dizi az da olsa reytingleri yükseltmeyi başarmıştı. Bitmeme final yapmama ihtimali kalmayan Adım Farah dizisi, Demet Özdemir ve Engin Akyürek hayranlarının yurt dışı satışları nedeniyle düşük reytingle de bu kadar devam edebildi.
İlgili Haberler
7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan, Türkiye’nin efsane sanatçılarından Barış Manço, aramızdan ayrılışının 25. yıl dönümünde Kadıköy’de anılacak. Anadolu Rock müziğinin duayen isimlerinden; şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço, vefatının 25. yıl dönümünde Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikle anılacak. “Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz” anma programı 1 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. […]
Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses çiftinin oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında evlendiği Yasemin Şefkatli ile 22 Ocak’ta bebekleri Sinan Emir ve İbrahim Ayel isminde bebeklerini kucağa almıştı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin bebeklerinin birinden kötü haberi İbrahim Tatlıses duyurdu! Dede İbrahim Tatlıses duyurdu! İLGİLİ HABER Ne Gemiler Yaktım dizisi hayranlarına bir iyi bir kötü […]
“Bir Evlilik Müzikali”nin prömiyerinde seyirci ile buluşma tarihi 2022. İki yaşına basmış bir oyundan bahsediyoruz. Hala ilk günkü heyecanı ve güncelliği sürüyor mu sizin için? Aslında bu soruya en dürüst cevabım, koruduğunu zannediyor olur. Daha açık konuşmak gerekirse, oyunu ben yazdığım için sürekli güncelleme yapabiliyorum. Eskiyen, işlemeyen, çürüyen yerlerini atıp, yeni espriler, yeni durum […]
ATV ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’a sürpriz isim! Kuruluş Osman dizisine Bizans prensesi Maria geliyor. 10 Ocak çarşamba günü yeni bölümde katılacak olacak Maria karakterini canlandıracak isim belli oldu! Kuruluş Osman’a bomba isim! 5 yıldır her çarşamba reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisine yeni karakter katıldı. 143. bölümüyle 10 Ocak çarşamba akşamı yayınlanacak diziye […]