Adım Farah dizisi final yapıyor ancak 4 bölüm daha uzayabilir!

FOX TV ekranların sevilen dizisi Adım Farah final yapıyor. Ekranların sevilen dizisi Adım Farah dizisi bu hafta ekranlara gelecek bölümü sonrası 1 bölüm daha çekilip, oyuncular bekletiliyor. Adım Farah dizisi için bugün sürpriz bir gelişme yaşandı!

O3 Medya imzasıyla ekranlara gelen Engin Akyürek, Demet Özdemir, Fırat Tanış ve Feyyaz Duman gibi yıldız isimlerin yer aldığı Adım Farah dizisi final yapacağı açıklanmıştı. Ancak Adım Farah dizisi için bugün sürprzi bir gelişme yaşandı. Final kesin olsa da Adım Farah dizisi 4 bölüm daha uzayabilir.

Adım Farah final yapıyor!

FOX TV sevilen dizisi Adım Farah final kararı aldı. 25. bölümüyle ekranlara cumartesi günü gelecek Adım Farah 26. bölümü çekildi ve bekleniyor. Cumartesi günü gelecek reytinglere göre Adım Farah dizisi 4 bölüm daha uzayabilir. Eğer cumartesi reytingler düşük olursa Adım Farah 26. bölümde final yapacak. Adım Farah dizisi cumartesi reyting alırsa 30. bölümde final yaparak ekran macerasını tamamlayacak.

Bu hafta Genco Özak’ın dahil olduğu dizi az da olsa reytingleri yükseltmeyi başarmıştı. Bitmeme final yapmama ihtimali kalmayan Adım Farah dizisi, Demet Özdemir ve Engin Akyürek hayranlarının yurt dışı satışları nedeniyle düşük reytingle de bu kadar devam edebildi.