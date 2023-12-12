Survivor Serenay Aktaş Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde! Gülcan Barka geliyor

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine bomba isim! ATV fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Gülcan Barka karakteriyle Serenay Aktaş dahil oldu!
Azeri iş adamı Emiraslan Gardaşov karakteriyle Ozan Akbaba’nın dahil olmasıyla diziye yeni isimler katılıyor.
Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sonrası Ben Bu Cihana Sığmazam da kavuşan ikili dizide kalıcı olarak görünüyor.
Emiraslan Gardaşov karakterine sevgili geliyor!
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Serenay Aktaş katıldı. Aktaş dizide Gülcan Barka rolüne hayat verecek ve Emiraslan Gardaşov karakterinin sevgilisi olacak.
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