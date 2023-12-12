Müge Anlı’dan kurye Yunus Emre Göçer açıklaması! “Ya aklınız yok, ya vicdanınız”

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sunuculuğu yapan Müge Anlı, “Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun ölümüne sebep olduğu kurye Yunus Emre Göçer’in eşi, Müge Anlı’nın programına kabul edilmemiş.” haberlerine açıklama yaptı! Müge Anlı canlı yayında çok sert tepkiler gösterdi!

Müge Anlı: Ben burada neyi aratacağım!

“Lütfen biraz insan olun. Faili belli, vuranı belli, adı belli sanı belli. Ben burada neyi aratacağım. Herkes gündeme gelmeye çalışıyor. Gündeme gelmenin de en kolay yolu ben oldum.” açıklaması yaptı.

Bana kimse emir veremez!

“Ama biraz vicdanlı olun arkadaşlar. Ya aklınız yok, ya vicdanınız yok. Siz sanıyor musunuz ben bişey yapmak isteyeceğim. Biri yapma diyecek yapmıyacağım ben.” diyerek konuştu.

Ya zekanız geri ya vicdan yoksunusunuz!

Müge Anlı, “Adam belli, vuran belli beni hedef mi göstermek istiyorsunuz. Ya zekanız geri, ya vicdan yoksunusunuz.” diyerek konuştu.

Armağan Çağlayan açıklaması geldi!

Armağan Çağlayan sözleri üzerine de konuşan Anlı “Armağan Çağlayan benim 50 yıllık dostum. Armanağa felan yazdırmadım. kendi yazmış.” dedi.

Aramağan ÇAğlayan ne demişti?

Konuyla ilgili Aramağan Çağlayan, “Sevgili arkadaşlar hepiniz Müge Anlı’ya yükleniyorsunuz da, Müge Hanım ne yapacak televizyon programında olayla ilgili ? Zaten fail belli. Tutuklamayan ya da idari karar almayan merciler kişiler belli, sorumlular belli. O programda “fail” aranıyo, fail zaten belli. Faili belli olan bir olay da neyi seyrettirecek Müge Hanım?” açıklaması yapmıştı.