Bitlisli Onur Kadir Mısıroğlu Mustafa Kemal Atatürk’e ağır hakaretler!

Sosyal medyada Atatürk’e bir hakaret daha! Tiktok’ta bir şahış, yayınladığı video ile ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ağır hakaretlerde bulundu.

Tiktok hesabından, “Anıtkabir yıkılacak, yerine cami yapılacak. Kemalistler, siz başı kopan yılanın sallanan kuyruklarısınız.” diyerek Atatürk’e hakaretlerde bulundu!

Atatürk’e hakaret eden Onur Kadir Mısıroğlu kim?

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Tiktok hesabından videolar atan Onur Kadir Mısıroğlu, Bitlis’li olduğu biliniyor. Eski hesabını 100 bin kişinin takip ettiği Onur, şu anda 25 bin kişiye video atıyor. Kadir Misiroğlu ailesi olarak yayın yapan hesapta BİTLİS 13 ibaresi dikkat çekiyor.

Son yayınladığı videoda, ” Kusura bakma Filistin. Bizde kemalizm işgali altındayız. Hilafeti kaldırıp, müslümanları başsız bırakan Kemal’a hakkımızı helal etmiyoruz. Kemalizm bitecek, laiklik bitecek, heykeller ayaklar altına alınacak ve Kemal’in gerçek yüzü ortaya çıkacak. 56/16 kalkınca Mustafa Kemal’in altınları ne yaptığını hepiniz göreceksiniz” açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada biran önce yakalanması için çalışma başlatıldı.