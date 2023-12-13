Bitlisli Onur Kadir Mısıroğlu Mustafa Kemal Atatürk’e ağır hakaretler!

Sosyal medyada Atatürk’e bir hakaret daha! Tiktok’ta bir şahış, yayınladığı video ile ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ağır hakaretlerde bulundu.
Tiktok hesabından, “Anıtkabir yıkılacak, yerine cami yapılacak. Kemalistler, siz başı kopan yılanın sallanan kuyruklarısınız.” diyerek Atatürk’e hakaretlerde bulundu!
Atatürk’e hakaret eden Onur Kadir Mısıroğlu kim?
Tiktok hesabından videolar atan Onur Kadir Mısıroğlu, Bitlis’li olduğu biliniyor. Eski hesabını 100 bin kişinin takip ettiği Onur, şu anda 25 bin kişiye video atıyor. Kadir Misiroğlu ailesi olarak yayın yapan hesapta BİTLİS 13 ibaresi dikkat çekiyor.
Son yayınladığı videoda, ” Kusura bakma Filistin. Bizde kemalizm işgali altındayız. Hilafeti kaldırıp, müslümanları başsız bırakan Kemal’a hakkımızı helal etmiyoruz. Kemalizm bitecek, laiklik bitecek, heykeller ayaklar altına alınacak ve Kemal’in gerçek yüzü ortaya çıkacak. 56/16 kalkınca Mustafa Kemal’in altınları ne yaptığını hepiniz göreceksiniz” açıklamasında bulundu.
Sosyal medyada biran önce yakalanması için çalışma başlatıldı.
İlgili Haberler
Müjdat Gezen Belgeseli ve Söyleşisi 14 Mart’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde Kadıköy Belediyesi, usta sanatçı Müjdat Gezen’in 71. sanat yılını özel bir programla kutlayacak. Müjdat Gezen Belgeseli gösterimi ve söyleşisinin gerçekleştirileceği etkinlikte usta sanatçının ailesi, arkadaşları, öğrencileri de yer alacak. Ücretsiz etkinlik 14 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 10 yaşında çıktığı sahneye […]
TEHLİKENİN EŞİĞİNDE BİR FOTOĞRAF Selfi Çekmenin Fiziki ve Sanal Tehlikeleri: Görünmeyen Riskler Günümüzde sosyal medyanın ve çevrimiçi platformların popülaritesiyle birlikte selfie çekmek, sadece bir eğlence aracı olmaktan çıkıp adeta bir yaşam tarzı haline geldi. Ancak, bu popüler eğilim sadece güzellik ve özgüvenle dolu pozlarla sınırlı değil; aynı zamanda fiziki ve sanal olarak bir dizi tehlike […]
Ramazan ayında egzersiz yapılır mı? Ramazan ayının, soğuk havalara denk gelmesi ve viral enfeksiyonlardaki artış hepimizin kapalı ortamlarda vakit geçirmesine neden oluyor. Bu durum ise düzenli egzersiz yapan vatandaşlarımızı düşündürüyor. Spor eğitmeni ve milli sporcu Yavuz Aktunç, ramazan ayında bilinçli beslenerek ve doğru egzersizler yaparak metabolizmanın dengesini bozmadan, kilo artışı veya kilo kaybının önüne geçerek […]
Barok müziğin öncüsü Accademia Bizantina, 40 yıllık bir müzikal yolculuğunun gururunu özel konserlerle kutluyor. Grammy adaylığı ve sayısız prestijli ödülle taçlanmış uluslararası efsanevi topluluk, İstanbul ve Ankara’daki müzikseverleri unutulmaz bir geceye davet ediyor. Barok müzik geleneğine bağlı kalarak eski enstrümanların orijinal seslerine vurgu yapan dünyaca ünlü barok orkestrası Accademia Bizantina, Mart ayında İstanbul ve Ankara’da […]