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İstanbul’da su kesintisi 13 Aralık! Sarıyerliler dikkat geceye kadar yok

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Son dakika İstanbul’da su kesintisi. İstanbul Sarıyer’de su kesintisi duyurusu yapıldı. İstanbul 13 Aralık su kesintisi ne zaman gelecek sorusu cevap buldu. İstanbul Sarıyer’de son dakika su kesintisi duyuruldu. Ancak su kesintisinin düzelme saaati vatandaşları üzdü.

13 Aralık İstanbul sarıyer su kesintisi!

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İstanbul Sarıyer’de Baltalimanı mahallesi, Emirgan mahallesi, Rumelihisarı mahallesi ve İstine mahallesinde “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası” duyurusu yapıldı.

İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da çalışmanın tahmini olarak 14 Aralık perşembe gece 02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir açıklaması yapıldı.

Ayrıca İstanbul’da 13 Aralık’ta Arnavutluk, Ataşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Sultangazi, Kağıthane ve Kadıköy’de su kesintisi yaşanacak. Ancak Arnavutluk, Ataşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Sultangazi, Kağıthane ve Kadıköy’de su kesintisi 15 ile 17:30 arasında geri gelecek.

13 Aralık Su kesintisi Sarıyer için çok uzun sürecek.

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berkay
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