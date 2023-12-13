İstanbul Kadıköy ve Eminönü’ne girişler ücretli olacak!

İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu ilçeler olan Eminönü ve Kadıköy için girişlerin ücretli olması planlanıyor.

İstanbul’da trafik yoğunluğu azaltmak için Eminönü’ne girişler ücretli olacak. Hemen ardından sistem Kadıköy Moda’da uygulanması bekleniyor.

SKUP (İstanbul Sürdürebilir Kentsel Ulaşım Planı) dün tanıtıldı. Yeni planla birlikte 2023 yılında trafiğin yüzde 10 azalması bekleniyor. Trafik sıkışıklığı önlemek amacıyla “Tıkanıklık fiyatlandırması” ile özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyeceği açıklandı. Sistem ilk olarak Tarihi Yarımada olan Eminönü’nde hayata geçirilecek.İstanbullular kendi mahallerinde park yaptıklarında daha düşük bir ücret ödeyecek.

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Sistem Eminönü sonrası Kadıköy Moda’da uygulanacka.