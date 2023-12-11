Taksiye 20 TL zam geldi ancak Tüketiciler Birliği açıkladı! İndi Bindi parası artık..

Taksilere gelen 20 TL zam sonrası bir açıklama da Tüketici Birliğinden geldi!

Taksi ücretlerine sabah saatlerinde UBER üzerinden çağrılan taksilere 20 TL komisyon kesileceği açıklanmıştı.

Ticari taksilerde kullanılan UBER uygulaması tüketiciler ek maliyet çıkarttı. Yapılan yeni düzenlemeyle Uber aracılığıyla ticari taksi çağıran kişiler UBER’e 20 TL komisyon ödemesi kararlaştırılmıştır.

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Konuyla ilgili Uber’den yapılan açıklamda, “”Süreçlerimizle ilgili bir güncelleme hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. 11 Aralık Pazartesi gününden itibaren Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için 20TL tutarında sabit hizmet bedeli nihai yolculuk ücretine eklenecektir. Bu hizmet bedeli, hem nakit hem de uygulama içi kredi kartı ödemeli yolculuklarda geçerli olup, yolculuk özetinizde görünecek şekilde yolculuk ücretine ekleniyor olacaktır. Kredi kartı yolculuklarında hizmet bedeli, yolculuk ücretine otomatik olarak yansıyacaktır. Nakit yolculuklarınızda ise sürücü, yolculuk ücretine eklenecek sabit hizmet bedelini Uber adına sizden tahsil edecektir. Dünyada yürürlükte olan ve yolculuk deneyimini geliştirmek için kullanılan işbu hizmet bedelinin, her bir yolculuk için 20 TL sabit bir ücret olduğunu, yolculuğunuzun mesafesine veya süresine bakılmaksızın aynı kalacağını hatırlatmak isteriz.” açıklaması yapıldı.

Taksilere gelen 20 TL zam sonrası, bir açıklama da Tüketici Birliğinden geldi. Tüketici Birliği indi-bindi parasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

İNDİ-BİNDİ parasını geri alabilirsiniz!

Tüketiciler Birliği yaptığı açıklamada, “Taksiler gitmedikleri yolun parasını isteyemez, indi-bindi parasını hakem heyetine başvurarak geri alabilirsiniz.” açıklaması yaptı. Şimdi Türkiye’de uzun bir süre indi-bindi parası olacak mı olmayacak mı günlerce konuşulacak.

Tüketiciler Birliği ayrıca, taksilerdeki indi-bindi ücreti yasal değil, ciddi cezaları var açıklamasında bulundu.