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Kahramanmaraş’ta deprem korkuttu! 10 Aralık son depremler nerede oldu?

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Son dakika Kahramanmaraş’ta deprem. Kahramanmaraş’ta 10 aralık pazar günü deprem oldu. Kahramanmaraş depremin şiddeti kaç? Kahramanmaraş’ta deprem vatandaşları korkuttu!

Son dakika Kahramanmaraş’ta deprem oldu!

İLGİLİ HABER Çizgi dünyası Kadıköy Çizgi Festivali’nde buluşuyor.

Kahramanmaraş’ta 10 Aralık 2023 pazar gecesi 2.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti küçük olsa da Kahramanmaraş’ta yaşayan vatandaşlar korktu.

10 Aralık 2023 K.Maraş depremi sadece Maraş’ta hissedildi. Çevre illerde deprem hissedilmedi.

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berkay
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