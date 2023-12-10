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Kadıköy Gazetesi

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İnsan gözünün en fazla algılayabildiği ve tonunun en iyi ayırt edebildiği renk hangisidir?

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İnsan gözünün en fazla algılayabildiği ve tonunun en iyi ayırt edebildiği renk hangisidir?

A- Mavi

B- Yeşil

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C- Sarı

Doğru Cevap: B Yeşil

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berkay
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