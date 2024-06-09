İSKİ Terkos Kültür Evi’ndeki Karne Şenliğinde Doyasıya Eğlendiler

İstanbul Vakfı’nın Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun fikir öncülüğüyle hayata geçirdiği Büyüt Hayallerini projesi, eğitim yılını tamamlayan çocuklar ve ailelerine eğlenceli bir gün yaşatmak için Karne Şenliği düzenledi. İBB İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel, atölyeler, dans etkinlikleri ve sahne gösterileriyle keyifli vakit geçiren çocukların heyecanına ortak oldu.
2023-2024 eğitim yılının sona erdiği ve karne alındığı haftada çocuklar için, Dr. Dilek Kaya İmamoğlu öncülüğünde İstanbul Vakfı çatısı altında yürütülen Büyüt Hayallerini Karne Şenliği düzenlendi. Arnavutköy İSKİ Terkos Kültür Evi’ndeki şenlikte atölyeler, renkli etkinlikler, sahne gösterileri ile eğlence dolu anlar yaşadı. Katılan çocuklara; içinde Büyüt Hayallerini Çocuk Dergisi Tatil Sayısı, İlham Veren Adımlar, yapboz, satranç ve okuma kitapları bulunan hediyelerle sürprizler yapıldı.
TATİL BAŞLASIN
Şenliğe gelen çocukları ve aileleri selamlayan İBB İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ve İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Suat Yıldız kısa birer konuşma yaptı. Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyüt Hayallerini projesinin fikir öncüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun tebrik ve eğlenceli bir tatil dönemi dileklerini iletti. İBB ve tüm paydaşlarıyla projenin desteklendiğinin belirten Yücel, “Ben buradan köklü kuruluşumuz İSKİ’ye çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. İyi tatil dileklerimi hem kendi adıma hem İstanbul Vakfı adına tabii ki çok sevgili Dilek Kaya İmamoğlu adına hepinize iletiyorum, iyi eğlenceler diliyorum.
İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Suat Yıldız da öğrencilere iyi ir tatil dilerken bir yaş daha büyüdükleri yeni sınıfları için başarı dileklerini iletti.
Büyüt Hayallerini Karne Şenliği’nde, eğlenceye verilen kısa ara konuşmanın ardından kaldığı yerde devam etti. Çocuklar oyun ve aktivite alanlarıyla donatılmış Arnavutköy İSKİ Terkos Kültür Evi’nde hem eğlendi, hem öğrendi hem de unutamayacakları anılar biriktirdi.
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