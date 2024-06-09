BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE GÖNÜL VEREN STK’LAR “ETKİN VE GÜÇLÜ” İŞ BİRLİĞİ İÇİN BULUŞTU

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadeleye gönül vermiş 30’u aşkın sivil toplum kuruluşunu Sepetçiler Kasrı’nda ağırladı.

“Bağımlılıkla Mücadele Eden STK’larda Kapasite Geliştirilmesi” projesi kapsamında, STK’lar geniş katılımlı çalıştayda bir araya geldi. Çalıştayı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü de destekledi. Türkiye genelinde bağımlılık alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

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Yeşilay ve STK’lar, güçlü iş birliği ve etkin çalışma yöntemlerini konuştu.

Bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası sahada sorumluluk alan Yeşilay, bu kez ilgili STK’ların kapasitelerini geliştirmek ve çalışmalarının etkinliğini artırmak amacıyla çalıştay düzenledi. Programda Yeşilay’ın çalışmaları ve projenin detayları anlatıldı. Katılımcı STK’lar ve temsilcilerinin birbirlerini daha yakından tanımaları sağlandı. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının bağımlılıklarla mücadele alanında ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

STK’ların birlikte çalışabilme kapasitesini güçlendirmesi, ihtiyaç duyulan noktalarda karşılıklı tecrübelerden yararlanılması, STK’ların güçlü olduğu alanlarda diğerlerine rehberlik etmesi ve Yeşilay’ın deneyim, bilgi ve birikimini bağımlılık alanında çalışan diğer STK’lar ile paylaşması çalıştayda ele alınan konu başlıklarıydı.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç: “Bağımlılık meselesi tek bir kurumun kaldırabileceği bir yük değil. Bilgimizi ve tecrübemizi paylaşmak zorundayız.”

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, çalıştaya katılan STK’ların temsilcilerine hitaben şunları söyledi:

“Bağımlılık meselesi tek bir kurumun kaldırabileceği bir yük değil. Beraber çalışmak zorundayız. Yeşilay olarak sizlerle ortak çalışmalar yapmak istiyoruz.

İnsanlar, daha fazla bağımlı olsunlar diye çocukluktan itibaren bağımlılık endüstrisi tarafından türlü stratejilere maruz bırakılıyorlar. Bu tuzakları boşa çıkarmak için güçlerimizi birleştirmek, bilgimizi ve tecrübemizi paylaşmak zorundayız.”

Çalıştay sonucunda 5 odak noktası öne çıktı

Yeşilay ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin öneri ve değerlendirmeleri ışığında, çalıştaydan çıkan 5 ana hedef şu şekilde:

Bağımlılıkla mücadelede bütüncül kapasite gelişimini sağlamak Proje geliştirme ve uygulamada ortak kapasiteyi güçlendirmek Bağımlılıkla mücadele eden STK’ları buluşturacak ortam bir iletişim ağının kurulması İş birliklerini geliştirecek alt yapının tesis edilmesi İçeriklerin “açık kaynak” formunda paylaşılması

Topluma türlü bağımlılıklar aşılayarak kâr amacı güden endüstrilerin karşısında güçlerini birleştiren 30’un üzerinde sivil toplum kuruluşu, bağımlılıklarla mücadelede bir dönüm noktası olacak.