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Türkiye’nin en derin gölü neresidir?

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Pelin Çift ile gündem ötesi programında sorulan bir soru cevap arıyor. Türkiye’nin en derin gölü neresidir? sorusu cevap arıyor!

Türkiye’nin en derin gölü neresidir?

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Türkiye’nin en derin gölü Salda Gölü’dür. Salda Gölü dünyanın da üçüncü derin gölüdür.

Salda Gölü neresidir?

Salda Gölü, Burdur il sınırı içerisinde yer alıyor. Salda Gölü, Burdur Yeşilova ilçesinde yer almaktadır. salga gölü en derin tatlı su gölümüzdür. Denizden 1.193 metre yükseklikte bulunur. Yüz ölçümü 44 km’dir. Salda Gölü Burdur’a 5 km uzaklıktadır ve gölün derinliği 185 metredir.

 

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berkay
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