MEB’den 81 ildeki öğrenci ve velilere duyuru! Yasaklandı

MEB, sınıf annesi uygulamasını yasakladı. Milli Eğitim bakanlığı öğretmenler ve veliler arasındaki iletişi sağlamak amacıyla gönüllü olarak görev yapan ancak son zamanlarda tartışmalara neden olan sınıf annesi uygulamasını kaldırdı. Sınıf annesi uygulamasının öğrenci eğitimine olumsuz etkileri olduğu belirterek resmi olarak yasaklama getirdi.
81 ilde “Sınıf annesi” olarak bilinen velilere MEB tarafından resmi bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak aidat topladığı, ders araç gereci temini için para talep ettiği ve hatta zaman zaman derslere müdahil olduğuna dair aldığı şikayetler sonrası harekete geçti.
Eğitim oramına müdahale!
Milli Temel Eğitim genel müdürü Zarife Seçer tarafından valiliklere gönderilen yazıda, öğretmen dışındaki kişilerin eğitim oramlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkere ayrıkı olduğu açıklandı. Ayrıca sınıf annesi uygulamasının mevzuatta yeri olmadığı dikkat çekildi ve valiliklere bu uygulamalara izin verilmemesi ve okulların bu konuda uyarılması talimatı verildi.
Tartışmalar son bulacak!
Sınıf anne uygulaması, özellikle öğretmenlerin önüne geçtiği eleştirilere yol açmıştı. Bazı valiler ve öğretmenler bu uygulamanın okuldaki işleri kolaylaştırığı ve daha iyi bir iletişim sağlandığı inanırken, eleştirenler ise öğretmenlerin profesyonelliğini müdahele edildiği savunuyordu.
Bazı sınıf annelerin Öğretmen Gününde yüksek miktarda para toplaması bu öğretmenler gününde gündem olmuş ve bazı velilerle tartışmalar çıkmıştı. Bir öğrenci ve sınıf annesi arasında çıkan tartışma Türkiye’yi sallamıştı.
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