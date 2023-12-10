Kapaklı elektrikler ne zaman gelecek? Tekirdağ Kapaklı’da elektrikler neden yok?

Kapaklı son dakika elektrik kesintisi! Kapaklı’da elektrikler ne zaman gelecek? Tekirdağ Kapaklı’da 12 saattir elektrik olmaması vatandaşları isyan ettirdi!
Kapaklı’da elektrik kesintisi!
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde saatlerdir elektrik yok. Havanın soğuk olmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Kapaklı’da sabah 08:30 – 18:00 arası planlı kesinti uygulanacaktı. Ancak Kapaklı’da halen elektrik verilemedi.
Sosyal medyada TEDAŞ’a sık sık yazan Kapaklılılar elektriğin ne zaman geleceğini merak ediyor. 12 saati aşkın elektrik kesintisi yaşayan ilçeeye henüz bir açıklama yapılmadı.
Kapaklı’da elektrikler zaman gelir?
Kapaklı elektrik kesintisinin 23’e doğru sonlanması bekleniyor.
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