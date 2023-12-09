Bursa yine sallandı! Bursa’da deprem 9 Aralık son depremler nerede oldu

Son dakika Bursa yine sallandı! Bursa’da deprem oldu! Bursa’da 9 Aralık 2023 cumartesi gecesi deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD bursa depremi şiddetini açıkladı!

Son dakika Bursa’da deprem!

Son dakika Bursa’da deprem oldu. Vatandaşların çok hissettiği deprem korku yarattı. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğü 2.8 olarak açıkladı!

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Bursa’da 2.8 şiddetinde deprem!

Vatandaşlar Bursa depremin şiddetini daha büyük bekliyordu. Ancak AFAD ve Kandilli depremin şiddetini 2.8 olarak açıkladı. Deprem tüm Bursa’dan hissedildi ve vatandaşlar avizenin sallandığını ifade ediyor.