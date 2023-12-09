Genel af yasasında SON DAKİKA 4/4 cezaya 1/2 indirimi dedi ortalık yıkıldı

Genel af çıkacak mı? Son dakika genel afla ilgili vatandaşları umutlandıran son dakika gelişmesi. En son Cumhuriyetin 100. yılında genel af gelecek diyerek hem mahkumları hem mahkum yakınlarını umutlandıran gelişme yaşanmıştı. Şimdi bir avukatın genel af gelecek, 4/4 ceza indirimi uygulanacak sözleri sosyal medyada gündem oldu. Milyonlarca vatandaş genel af artık geldi diyerek düşünürken, milyonlarca vatandaş ise kim bu avukat bu bilgileri kimden alıyor diyerek sosyal medyayı salladı.
Genel af gelecek mi?
Son dakika bir avukatın sosyal medyadan yaptığı açıklamalar sonrası genel af söylentileri bir kez daha gündem oldu.
Bir avukatın Suriyelilere Arapça seslendiği videoda Yılbaşında genel veya 1/2 ceza indirimi geleeği söylediği video gündem oldu. Haberi çok sağlam bir kaynaktan aldığı iddia eden avukat Cumhuriyetin 100. yılında bir kez daha genel af çıkacağı, 1/2 ceza indirimi ve 4/4’e indirim beklediği ifade etti.
İnfaz düzenlemesi gelecek dedi!
Şu an için Türkiye’de infaz düzenlemesi gündemi olduğu bir gerçek. İnfaz indirimi, erteleme ve pandemi izni gibi uygulamalarda cezaevinde kısa kalınabiliyor. Açıkta bir af düzenlemesi olup olmadığı bilinmiyor. Ancak TBMM’de af sonucu doğuran özel maddeler af kanunu içine girer mi girmez bilinmiyor. Ancak infaz mevzuatındaki değişikliklerle Türkiye’de;
1- İnfaz oranları düştü
2- Denetimli serbestlik süresi uzatıldı
3- Covid izni getirildi
4- Açık cezaevine geçiş kolaylaştı
Feti Yıldız’dan son dakika af açıklaması!
MHP Hukuk ve Seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı, İstanbul milletvekili Feti Yıldız son dakika yaptığı açıklamada, “5275 Sayılı Kanunun 108.maddesinin 2.Fıkrasındaki tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz. Hükmü ile ilgili bir düzenlemenin teklife eklenmesi gerekir.
Hali hazırdaki duruma göre ikinci defa mükerrer olanlar şartlı tahliyeden yararlanamıyorlardı.
Yani cezalarının tamamı kadar süre cezaevlerinde kaldıktan sonra tahliye olabiliyorlardı.
Kanun değişikliği ile ikinci defa mükerrer oldukları cezalarının tamamı kadar değil,3/4’ü kadar cezaevinde kalacaklar.
denetimli serbestlikten yararlanamayan ikinci kez mükerrer olan hükümlüler denetimli serbestlikten de yararlanabilecekler.
Bu düzenlemeyle beraber açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılma Yönetmeliği‘nde yapılacak değişiklikle ikinci kez mükerrer oranların da açık ceza İnfaz kurumuna ayrılmalarına imkan sağlanması gerekecektir.” açıklamasında bulundu.
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