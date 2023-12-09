İstanbul’da elektrik kesintisi! 9 Aralık elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’da elektrik kesintisi. 9 Aralık İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 İstanbul güncel elektrik kesintisi. İstanbul’da bir çok ilçede 9 Aralık planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek? 9 aralık elektrik kesintisi bilgileri.

Bedaş 9 Aralık cumartesi günü İstanbul’da planlı elektrik kesintisi duyurusu paylaştı! Elektrikler ne zaman gelecek? Havanın soğuk olmasıyla vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte ilçe ilçe İstanbul’da elektrik kesintisi.

9 Aralık Bayrampaşa elektrik kesintisi!

9 Aralık Bayrampaşa Yıldırım mahallesi ve Çam sokak civarı sabah 9 – 12 arası elektrik kesintisi yaşanacak.

Bayrampaşa Muratpaşa mahallesi 26. blok sokak ve civarı 14:00 ile 16:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

9 Aralık 2023 Beşiktaş elektrik kesintisi!

9 Aralık Beşiktaş’ta Arnavutköy, mahallesi, Beyazgül, Ceviz, Dolaplıkoyu, Dubaracı, Düzyol, Karakavak, Körkadı, Kireçhane, Sekbanklar Şarık ve arıyakTa 10:00 ile 16:00 arasında kesinti olacak.

Bebek mahallesi, Bağarası, Bebek hamamı, bebeköy, Bornovo, Büyükbebek deresi, cemre, cevdetpaşa, eczane çıkmazı, ehram yokuşu, karaman sokak ve civarı 14:00 ile 17:00 arasında.

Arnavütköy’de 10:00 ile 16:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Avcılar Yeşişlent mahallesinde 09:00 ile 16:00 arasında.

Bağcılar Demirkapı mahallesinde 09:00 ile 17:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Bahçelievler’de 09:00 ile 12:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Göngören’de 11:00 ile 14:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Gaziosmanpaşa’da 09:30 ile 17:30 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Güngören’de Güven mahallesi ve Güneştepe mahallesinde 09:00 ile 12:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Beylikdüzü Adnan Kahveci mahallesinde 09:00 – 17:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Esenyurt’ta 09:00 ile 17:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Esenyurt Bağlarçeşme’de 09:00 ile 11:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Esenyurt Akçaburgaz mahallesinde 09:00 ile 16:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Beyoğlu’dan 00:00 ile 06:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Eyüpsultan’da 10:00 ile 14:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Fatih Küçük Ayafosya’da 09 ile 17 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Fatih’te bir çok mahallesi 10:00 ile 18:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Büyükçekmece Pınartepe’de 09:00 ile 16:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Büyükçekmece Fatih mahallesi 09:00 ile 12:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Büyükçekmece alkent ve Karaağaç’ta 09:00 ile 17:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Esenler’de 15:00 ile 18:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Sultangazi’de 09:00 ile 17:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Kağıthane, Gültepe, Levent’te 01:00 ile 07:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Kağıthane, Çeliktepe ve Seyrantepe’de 01:00 ile 07:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Şişli’de 09:00 ile 12:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

SArıyer, Yeniköy, İstinye’de 09:00 ile 17:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.

Silivri’nin bir çok mahallesinde 09:00 ile 17:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.