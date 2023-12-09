İstanbul’da elektrik kesintisi! 9 Aralık elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’da elektrik kesintisi. 9 Aralık İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 İstanbul güncel elektrik kesintisi. İstanbul’da bir çok ilçede 9 Aralık planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek? 9 aralık elektrik kesintisi bilgileri.
Bedaş 9 Aralık cumartesi günü İstanbul’da planlı elektrik kesintisi duyurusu paylaştı! Elektrikler ne zaman gelecek? Havanın soğuk olmasıyla vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte ilçe ilçe İstanbul’da elektrik kesintisi.
9 Aralık Bayrampaşa elektrik kesintisi!
9 Aralık Bayrampaşa Yıldırım mahallesi ve Çam sokak civarı sabah 9 – 12 arası elektrik kesintisi yaşanacak.
Bayrampaşa Muratpaşa mahallesi 26. blok sokak ve civarı 14:00 ile 16:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
9 Aralık 2023 Beşiktaş elektrik kesintisi!
9 Aralık Beşiktaş’ta Arnavutköy, mahallesi, Beyazgül, Ceviz, Dolaplıkoyu, Dubaracı, Düzyol, Karakavak, Körkadı, Kireçhane, Sekbanklar Şarık ve arıyakTa 10:00 ile 16:00 arasında kesinti olacak.
Bebek mahallesi, Bağarası, Bebek hamamı, bebeköy, Bornovo, Büyükbebek deresi, cemre, cevdetpaşa, eczane çıkmazı, ehram yokuşu, karaman sokak ve civarı 14:00 ile 17:00 arasında.
Arnavütköy’de 10:00 ile 16:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Avcılar Yeşişlent mahallesinde 09:00 ile 16:00 arasında.
Bağcılar Demirkapı mahallesinde 09:00 ile 17:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bahçelievler’de 09:00 ile 12:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Göngören’de 11:00 ile 14:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Gaziosmanpaşa’da 09:30 ile 17:30 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Güngören’de Güven mahallesi ve Güneştepe mahallesinde 09:00 ile 12:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Beylikdüzü Adnan Kahveci mahallesinde 09:00 – 17:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Esenyurt’ta 09:00 ile 17:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Esenyurt Bağlarçeşme’de 09:00 ile 11:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Esenyurt Akçaburgaz mahallesinde 09:00 ile 16:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Beyoğlu’dan 00:00 ile 06:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Eyüpsultan’da 10:00 ile 14:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Fatih Küçük Ayafosya’da 09 ile 17 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Fatih’te bir çok mahallesi 10:00 ile 18:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Büyükçekmece Pınartepe’de 09:00 ile 16:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Büyükçekmece Fatih mahallesi 09:00 ile 12:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Büyükçekmece alkent ve Karaağaç’ta 09:00 ile 17:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Esenler’de 15:00 ile 18:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Sultangazi’de 09:00 ile 17:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Kağıthane, Gültepe, Levent’te 01:00 ile 07:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Kağıthane, Çeliktepe ve Seyrantepe’de 01:00 ile 07:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Şişli’de 09:00 ile 12:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
SArıyer, Yeniköy, İstinye’de 09:00 ile 17:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
Silivri’nin bir çok mahallesinde 09:00 ile 17:00 arasında 9 Aralık 2023 cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak.
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